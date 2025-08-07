Hindistan, ABD'nin yaptırımlarına cevap verdi: Bedel ödemeye hazırız

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, bir etkinlikte konuşarak, ABD'nin tarifelerinin yürürlüğe girmesinin ardından çiftçilerin çıkarlarından taviz vermeyeceklerini ve bunun için "kişisel bir bedel ödemeye hazır olduğunu" belirten bir açıklamaya imza attı.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta başında yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Rusya'dan petrol satın almasının yanı sıra bunu yüksek kârlarla yeniden sattığını belirterek, ülkeye yönelik tarifeyi "önemli ölçüde" artıracağını ifade etmişti.

YÜZDE 25 KOMİSYON

Hindistan, Trump'ın yüzde 25 oranında ek tarife uygulama kararını "talihsiz" olarak niteleyerek, ulusal çıkarların korunması için gerekli tüm önlemlerin alınacağını bildirmişti.

ABD İLE HİNDİSTAN İLİŞKİLERİNİ SÜRECİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hindistan'a yönelik tarife söylemiyle Yeni Delhi-Washington ilişkilerinin seyri mercek altın alındı. Trump'ın Başdanışmanı Stephen Miller, Hindistan'ı Rusya'dan petrol alarak savaşı finanse etmekle suçladı.Hindistan'ın, ABD'nin aksi yöndeki "uyarısına" rağmen Rusya'dan petrol alımını sürdüreceği iddiası gündeme geldi. Trump, Rus petrolü aldığı için Hindistan'a yüzde 25'lik ek tarife uygulayacağını açıkladı. Uzmanlar, Trump'ın gümrük vergilerinin ABD-Hindistan ilişkilerinde türbülansa yol açtığı görüşünü savundu.