Hırvatistan, 2023’te euroya geçmeye karar verdi

Balkan ülkesinde gelecek yıl euroya geçişin önünü açan yasa onaylandı.

Yaklaşık 9 yıldır Avrupa Birliği (AB) üyesi olan Hırvatistan, para birimiyle ilgili radikal bir karara imza atmaya hazırlanıyor.

Halihazırda Hırvatistan kunasının kullanıldığı ülkede gelecek yıl, 1 Ocak 2023'te resmen euroya geçilecek.

Euroya geçiş kararına oy çokluğuyla onay

Hırvatistan Parlamentosu, euronun ülkede resmi para birimi olarak tanıtılmasına ilişkin yasayı oy çokluğuyla kabul etti.

Düzenlenen oturumda 117 milletvekili yasayı onayladı. 13 milletvekili aleyhte ve 1 milletvekili çekimser oy kullandı.

Tepki gösteren partiler: Halk üzerindeki baskıyı artıracak

Sağcı partiler, euroya geçişin ülkede fakirliği ve halk üzerindeki baskıyı artıracağı için yasaya karşı olduklarını açıklamıştı.

AA'nın haberine göre, kağıt para olarak ilk 1999'da tedavüle giren ortak para birimi euro, halen 19 AB üyesi ülkede kullanılıyor.

Kendi para birimlerini kullanan ülkeler

Hırvartistan'ın 2023 başında Euro Bölgesi'ne dahil olmasıyla AB üyelerinden sadece Danimarka, Bulgaristan, Çekya, Macaristan, Polonya, Romanya ve İsveç kendi para birimlerini kullanan ülkeler olarak kalacak.