Hizmet sektörüne güven mayısta aynı kaldı
ensonhaber.com

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve güven endekslerini duyurdu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi mayıs ayında, bir önceki aya göre sektöründe aynı düzeyde kalarak 117,1 değerini aldı.

verilerine göre perakende ticaret sektöründe yüzde 3,3 oranında azalarak 111,7 değerine geriledi.

İnşaat sektöründe güven yüzde 0,3 azaldı

İnşaat sektöründe yüzde 0,3 oranında azalarak 88,3 değerini aldı.