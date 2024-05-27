Hizmet sektörüne güven mayısta aynı kaldı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini duyurdu.
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi mayıs ayında, bir önceki aya göre hizmet sektöründe aynı düzeyde kalarak 117,1 değerini aldı.
TÜİK verilerine göre perakende ticaret sektöründe yüzde 3,3 oranında azalarak 111,7 değerine geriledi.
İnşaat sektöründe güven yüzde 0,3 azaldı
İnşaat sektöründe yüzde 0,3 oranında azalarak 88,3 değerini aldı.
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