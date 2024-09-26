HSBC, Türk borsası için tavsiyesini 'ağırlık üstü' olarak korudu HSBC, gelişmekte olan ülkelerdeki hisse piyasalarıyla ilgili çeyreklik analizinde Türkiye'ye yer verdi.

Haber Merkezi

HSBC, gelişmekte olan piyasalara yönelik çeyreklik bazda hazırlanan hisse analizinde Türkiye için tavsiyesini "ağırlık üstü" olarak korudu.

Banka, Türkiye'de borsada yaşanan son hareketlerin alım fırsatı verdiğini belirtti.

HSBC, gelişmekte olan ülkelerdeki hisse piyasalarıyla ilgili çeyreklik analizinde Türkiye'nin güçlü fırsatlar sunan ülkelerden biri olduğunu aktardı.

"EN GÜÇLÜ FIRSATLAR MEKSİKA, GÜNEY AFRİKA VE TÜRKİYE'DE"

Bankanın 25 Eylül tarihli çeyreklik analizinde Latin Amerika ve EEMEA ülkeleri arasında en güçlü fırsatların Meksika, Güney Afrika ve Türkiye'de olduğu ifade edildi.

Türk hisse senedi piyasasının küresel makro dalgalanmaların yaşandığı yaz dönemi boyunca keskin bir düşüş yaşadığına dikkat çeken HSBC analistleri, bu hareketlerin yerel bir boyutu da olabileceğine dikkat çekti.

DENGELENME DAHA SIKI MALİYE POLİTİKASI YERİNE PARA POLİTİKASI YOLUYLA SAĞLANDI

Analistler, makro dengelenmenin büyük bir kısmının daha sıkı maliye politikası yerine daha sıkı para politikası yoluyla sağlandığını ve bunun da reel döviz kurunun önemli ölçüde değer kazanmasına yol açtığını ifade etti.

Raporda, HSBC'nin kur ekibinin Türk Lirası görünümünün olumlu olmaya devam ettiğine inandığı belirtildi.

"SON DÜŞÜŞÜN ALIM FIRSATI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

HSBC, hisse senetleri için son dönemdeki düşüşün bir alım fırsatı olduğunu belirtti. Likidite konusunda, daha sıkı yerel para politikasının Türk hisse senetlerinin yerel cazibesini azaltabileceğini savunanlar olduğunu söyleyen HSBC analistleri, kendilerinin bu durumun olası olmadığını düşündüklerini ifade etti.

"GELENEKSEL POLİTİKALARIN HİSSE SENEDİ ÜZERİNDE OLUMLU ETKİSİ OLACAKTIR"

Raporda, "Bize göre gelişen ülke piyasalarında hisse senedi davranışını etkileyen en önemli değişken döviz. Para politikasının döviz kurundaki sürekli değer kaybını durdurmak için alışılmışın dışında bir politikadan geleneksel bir politikaya geçtiği durumlarda, bunun hisse senedi davranışı üzerinde olumlu bir etkisi olması çok daha muhtemel. Değerlemeler mutlak anlamda ve ayrıca uzun vadeli geçmişe göre ucuz durumda." değerlendirmeleri yer aldı.

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