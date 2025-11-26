HSBC, asgari ücret tahminini açıkladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'de 7,5 milyon kişi ve ailesi asgari ücretin zam oranına odaklandı. Bu arada uluslararası kuruluşlar da asgari ücret tahminlerini sıralıyor.

HSBC, Türk ekonomisine dair projeksiyonlarını paylaştı.

Buna göre banka, Türkiye'nin enflasyonun 2025 sonunda yüzde 32, 2026 sonunda ise yüzde 20 olacağını tahmin ediyor.

HSBC, aynı zamanda kasım ayında aylık enflasyonun yüzde 1,1, aralıkta da yüzde 1,2 gelmesini bekliyor.

ASGARİ ÜCRETE, ENFLASYONA BAĞLI YÜZDE 20 ZAM

Bankanın asgari ücretle ilgili öngörüsü ise asgari ücrete yüzde 20 civarında zam yapılması doğrultusunda şekilleniyor.

ASGARİ ÜCRETE, REFAH PAYI İLE TOPLAM YÜZDE 30 ZAM

Ekonomistler de HSBC'nin enflasyona dayandırdığı yüzde 20'lik zam oranının üzerine refah payı eklenerek zammın yüzde 30'a çıkarılacağı ve geçen yılda olduğu gibi zammın yüzde 30 olarak uygulanmasının beklendiğini ifade ediyor.

İLK TOPLANTI ARALIK AYININ İLK HAFTASINDA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılı asgari ücrete karar verecek Asgari Ücret Komisyonu'nun aralık ayı başında ilk toplantısının yapılacağını bildirdi.

İşçi tarafı toplantıya katılmayacağını açıkladı. İşveren ve hükümet taraflarının katılacağı toplantılarda temel belirleyici unsur, TÜİK’in açıklayacağı yıl sonu enflasyonu olacak.

Bu şartlarda işveren tarafından 5, hükümet tarafından 5 kişiden oluşan 10 kişilik kurulun kararı geçerli olacak.

Şu anda asgari ücret net olarak net 22 bin 104,67 TL olarak uygulanıyor.

NET MAAŞ ZAM SENARYOSU

Yüzde 20’lik zamla maaş 26 bin 584 TL

Yüzde 23’lük zamla maaş 27 bin 188 TL

Yüzde 25'lik zamla maaş 27 bin 630 TL

Yüzde 28,5’lik zamla maaş 28 bin 404 TL

Yüzde 30’luk zamla maaş 28 bin 735 TL

Yüzde 35'lik zamla maaş 29 bin 841 TL

Yüzde 40’lık zamla maaş 30 bin 946 TL

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET

2020'de 2 bin 324,70 lira

2021'de 2 bin 825,90 lira

2022 Ocak-Haziran'da 4 bin 253,40 lira

2022 Temmuz-Aralık 5 bin 500,35 lira

2023 Ocak-Haziran'da 8 bin 506,80 lira

2023 Temmuz-Aralık'ta 11 bin 402,32 lira

2024'te 17 bin 2 lira

2025'te 22 bin 104 lira