Huawei'nin lansmanı: Teknoloji ve estetik İstanbul'da buluştu

Huawei, teknoloji dünyasında yeni bir dönem başlatan en yeni amiral gemisi ürünlerini, Swissôtel The Bosphorus’ta düzenlenen görkemli “Yenilikçi Teknolojiler Galası’yla” lansmanıyla tanıttı. Gecede; katlanabilir telefon dünyasının yeni zirvesi HUAWEI Mate X7, akıllı saat dünyasında bir ilki gerçekleştiren Watch Ultimate 2 ve Türkiye’de Wi-Fi 7 hızını evlere taşıyan Mesh X3 Pro ilk kez sahneye çıktı.

KATLANABİLİR TELEFONUN MUCİDİNDEN YENİ BİR ZİRVE: HUAWEI MATE X7

Katlanabilir telefon kategorisini yeniden tanımlayan HUAWEI Mate X7, premium tasarımı profesyonel fotoğrafçılıkla birleştiriyor. Açıldığında 8 inçlik devasa bir X-True ekrana dönüşen cihaz, Kristal Zırh Kunlun Cam teknolojisi sayesinde düşmelere karşı 25 kat daha dayanıklı bir yapı sunuyor. XMAGE görüntüleme sistemi ve True-to-Colour sensörü ile renk doğruluğunu önceki nesle göre yüzde 43 artıran Mate X7, katlanabilir segmentindeki en iyi kamera performansını vaat ediyor. Kullanıcılar, AppGallery üzerinden tüm global uygulamalara kesintisiz ve sorunsuz bir şekilde erişebiliyor.

HAYAT KURTARAN SAAT: HUAWEI WATCH ULTİMATE 2

HUAWEI ayrıca, keşif tutkunları için geliştirdiği HUAWEI WATCH Ultimate 2 akıllı saatinin de tanıtımını yaptı. Zirkonyum bazlı sıvı metal kasası, 150 metreye kadar profesyonel dalış desteği ve dünyada bir ilk olan sonar tabanlı su altı iletişim teknolojisiyle donatılan cihaz, akıllı saat dünyasında dayanıklılığın yeni sınırını belirliyor.

EVLERDE Wİ-Fİ 7 DÖNEMİ: HUAWEI WİFİ MESH X3 PRO

HUAWEI, ağ teknolojilerindeki liderliğini HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro ile pekiştiriyor. Wi-Fi 7 teknolojisi, MLO (Çift bant birleştirme) ve 4K-QAM özellikleriyle 3.6 Gbps toplam hıza ulaşan cihaz, "şeffaf metal-mesh anten" yapısıyla mühendislik ve estetiği buluşturuyor. Karla kaplı dağlardan ilham alan tasarımı ve hava durumuna göre değişen dinamik LED efektleriyle Mesh X3 Pro, evin merkezinde dekoratif bir sanat eseri olarak konumlanıyor.

GECENİN SÜRPRİZİ: HUAWEI FREECLİP 2 PEMBE ALTIN

HUAWEI FreeClip 2, devrimsel açık kulak tasarımı ve ergonomik C-bridge yapısıyla teknoloji dünyasında yeni bir standart belirliyor. Kullanıcılardan gelen 281 değerlendirmenin tamamında 5.0 üzerinden 5.0 tam puan alan ürün, %100 memnuniyet oranıyla başarısını kanıtlıyor. "Takıp unutanlar" tarafından hafifliğiyle övülen cihaz, kulağa baskı yapmayan yapısıyla gün boyu konforlu bir deneyim sunuyor. Önceki nesle göre belirgin şekilde artırılan ses seviyesi ve bas performansına, kafa hareketleriyle kontrol gibi akıllı özellikler eşlik ediyor. Hem spor hem de ofis kullanımına uyum sağlayan estetik tasarımıyla teknoloji ve şıklığı bir araya getiren bu kulaklık artık Pembe Altın rengiyle de kullanıcılarla buluşuyor.

Lansmanın sonunda Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Wan Fei, şunları söyledi:

HUAWEI olarak teknolojiyi yaşamı zenginleştiren bir sanat formu olarak görüyoruz. Bugün burada tanıttığımız ürünler, Ar-Ge gücümüzün ve kullanıcı odaklı vizyonumuzun bir yansımasıdır. Türkiye pazarı, yenilikleri en hızlı kucaklayan stratejik bir bölge. İlerici vizyonumuzla, Türk tüketicisine en dayanıklı ve en estetik teknolojileri sunmaya devam edeceğiz.

GECENİN İLHAM VEREN KONUĞU: DÜNYACA ÜNLÜ FOTOĞRAFÇI KEİTH LADZİNSKİ

Gecenin dikkat çeken konuklarından biri ise dünyaca ünlü National Geographic fotoğrafçısı Keith Ladzinski oldu. Doğa ve ekstrem spor fotoğrafçılığı alanındaki çalışmalarıyla tanınan Ladzinski, sahnede HUAWEI akıllı telefonlarıyla çektiği fotoğrafları paylaşarak mobil fotoğrafçılık deneyimlerini aktardı. Profesyonel bir fotoğrafçının gözünden HUAWEI kamera teknolojilerini değerlendiren Ladzinski, renk doğruluğu, detay seviyesi ve zorlu koşullardaki performansın kendisini etkilediğini vurguladı.

HUAWEI’DEN STRATEJİK MARKA ELÇİLİĞİ İŞ BİRLİĞİ

Öte yandan HUAWEI, oyuncular Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel ile gerçekleştirdiği marka elçiliği iş birliğini de duyurdu. Lansman gecesinde kamuoyuyla paylaşılan bu özel birliktelik kapsamında, iki başarılı isim yıl boyunca HUAWEI’nin giyilebilir teknoloji ve akıllı cihazlarını kapsayan iletişim çalışmalarında yer alacak.