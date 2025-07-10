Hükümet düğmeye bastı: Dijital para uygulaması geliyor

Kripto para birimlerinin ve blockchain teknolojisinin küresel etkisi giderek büyürken, ülkeler de bu dijital dönüşümde geri kalmamak için harekete geçiyor. Son adım ise Güney Asya’nın önemli ekonomilerinden Pakistan’dan geldi.

Pakistan Merkez Bankası Başkanı Jameel Ahmad, ülkenin dijital para birimi geliştirme sürecinde önemli bir eşiğe ulaştığını ve pilot uygulamanın başlatılmaya hazır olduğunu resmen açıkladı.

Yapılan açıklamada dijital varlıkların düzenlenmesine ilişkin yasal çerçevenin büyük ölçüde tamamlandığını belirtirken, artık somut adımlar atılma aşamasına geçildiğini vurguladı.

PİLOT UYGULAMA BAŞLAYACAK

Pakistan’ın bu hamlesi, Çin, Hindistan, Nijerya ve bazı Körfez ülkelerindeki düzenleyicilerin kontrollü pilot programlar aracılığıyla dijital para birimlerini test etme veya ihraç etme yönündeki benzer adımlarını takip ediyor.

Söz konusu pilot uygulamanın, sınırlı bir kullanıcı grubu üzerinden sistemin güvenliği, işlem hızı ve kullanıcı dostu olup olmadığı gibi kriterleri test edecek.