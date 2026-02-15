Hurma fiyatı 1.000 liraya dayandı! Kaliteli hurmayı anlamanın yolları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Vatandaşlar, Ramazan denince ilk akla gelen hurma alımına başladı.

Bugünlerde çarşıda, pazarda çeşit çeşit hurmalar, tezgahları süslüyor.

Ramazan yaklaşırken, sofraların vazgeçilmezi hurma için kalitesine göre fiyatlar da küçükten büyüğe göre sıralanıyor.

Bu yıl hurmanın fiyatı 960 liraya kadar yükselerek 1.000 liraya kadar dayandı.

Faydalarıyla bilinen ve iftar ve sahurda tüketilen hurma fiyatıyla da dikkat çekiyor.

Ancak uzmanlar, hurma alırken dikkatli olmak ve kaliteli olanı seçmek konusunda uyarıyor.

HURMA BESLEYİCİ VE ENERJİ VERİR

Hurma, doğal şeker içeriği yüksek ama aynı zamanda lif, vitamin ve mineral açısından da zengin bir meyvedir. Özellikle enerji ihtiyacının arttığı dönemlerde sık tercih edilir.

Yüksek potasyum oranı ile kan basıncını dengeleyerek kalp sağlığının düzenlenmesine yardımcı oluyor.

KİLOSU 1.000 LİRAYA DAYANDI

Ramazan'a sayılı günler kala hurma satışlarında da yoğun talep var.

İstanbul'un Fatih ilçesindeki Eminönü esnafının hurma piyasasını incelediğimizde fiyat aralığı 420-960 lira arasında değiştiği görülüyor.

Esnaf, her bütçeye göre hurma satışının olduğunu belirtiyor.

TADIM YAPMAK İSTEYENLERE TANE İLE SATIŞ BAŞLADI

Hurma satışı yapan esnafın tezgahlarında kilogramla satışın yanında dikkat çeken bir değer satış ise tane ile satışların başlaması oldu.

NTV’nin haberine göre, Eminönü esnafı bu satışları "Göz hakkı olarak tadım yapmak isteyen her müşteriye ikramda bulunmak bizleri zarara uğratıyor. Esnaf olarak tane ile satış yöntemine başvurmak durumunda kaldık." diyerek açıklıyor.

YAŞ HURMA 200 LİRA

Sukkari yaş hurma, dalından olmamış halde toplanıp buzluklarda muhafaza edilen ve taze tadıyla yenilebilen kaliteli bir hurma çeşidi olarak tezgahlarda yer alıyor.

Yaş hurmanın kilosu 200 lira civarında satılıyor. Yaş hurmanın buzdolabında muhafaza edilmesi gerekiyor.

Yaş hurmada daha fazla su bulunuyor. Bundan dolayı çok yumuşak, sulu ve ağızda eriyen bir dokuya sahip.

Tatlılık, genellikle glikoz ve sakkarozdan gelmek yerine fruktozdan gelir, bu da tüketiciye daha narin bir tat sunuyor.

HURMANIN İYİSİ NASIL ANLAŞILIR?

Hurma alırken kaliteyi anlamak için hem görünümüne hem dokusu ve kokusuna, hem de saklama koşullarına dikkat etmek gerekir.

"Hurmanın kalitesi nasıl anlaşılır?" sorusuna yapıt veren Eminönü esnafı Samet Ünal, şunları söyledi:

Buzhanede 2-3 sene bekletip piyasaya sürülebilecek bir ürün ve kaliteli olmayan hurma, tezgahlarında dizmeden atılarak sunulur. Genelde bu da alt kısımda kabukluların kalmasına neden oluyor.



Hurmanın ucunda kabuk gibi görülen beyaz kısmı çıktığında hurma artık ufak ufak eskimeye başladığını anlayabilirsiniz.

GÖRÜNÜMÜNE BAKIN

Rengi doğal ve homojen olmalı. Çeşidine göre açık kahverengiden koyu siyaha kadar değişebilir ama soluk, gri ya da aşırı mat görünüm bayatlık gösterebilir. Kabuk çok buruşuk ama kuru olmamalı. Hafif buruşukluk normaldir; ancak sertleşmiş ve taş gibi olmuşsa eskimiş olabilir.

Şeker kristali normaldir. Üzerinde beyazlık varsa bu çoğu zaman doğal şekerin yüzeye çıkmasıdır, küf değildir. Ancak pamuksu, tüylü bir görüntü varsa bu küf olabilir.

DOKUSU NASIL OLMALI?

Yumuşak ama ele yapışmayacak kadar dengeli nemli olmalı. Aşırı sert hurma bayattır. Fazla sulu ve akışkan yapı bozulma belirtisi olabilir (özellikle Mazafati gibi yumuşak türlerde dikkat).

KOKUSU

Hafif tatlı ve doğal bir koku olmalı. Ekşi ya da mayhoş koku varsa tüketilmemeli.

AMBALAJ VE SAKLAMA

Vakumlu veya kapalı ambalaj tercih edilmeli. Üretim ve son tüketim tarihi kontrol edilmeli. Çok parlak görünüyorsa glikoz şurubu ile parlatılmış olabilir.

HURMA ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ

Piarom (İran): Lif oranı diğer çeşitlere göre daha yüksek.

Zahidi (Irak): Aroması hoş. “Bağdat hurması” olarak bilinir.

Mabroom (Suudi Arabistan): Medine kökenli. Kendine özgü ve güçlü aromasıyla bilinir.

Medjool (Fas): Büyük ve etli yapıdadır. Tadı yoğun, ağızda kolay dağılır.

Ajwa (Suudi Arabistan): “Peygamber hurması” olarak da bilinir. Koyu renkli ve yumuşak dokuludur.

Mazafati (İran): Tazesi, kurusuna göre daha lezzetlidir. Yumuşak ve nemli yapıdadır.

Rabbi (İran): İran’ın öne çıkan hurma çeşitlerinden biridir. Orta sertlikte ve dengeli tatlılıktadır.

Thoory (Cezayir): Az tatlıdır. Hafif ekmeksi bir aromaya sahiptir.

Sayer (İran & Irak): Dayanıklıdır. Saklaması en kolay hurma çeşitlerindendir.

Halawi (Irak): Açık kehribar rengindedir. Kremamsı ve yumuşak tada sahiptir.

Deglet Noor (Cezayir): Yarı saydam, açık kızıl renklidir. Hafif karamelimsi aroması vardır.

Barhi (Bahreyn): Genellikle soğuk tüketilmesi önerilir. Tazeyken daha yumuşak ve tatlıdır.