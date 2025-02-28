IBAN’a para göndermede yeni dönem yarın başlıyor

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İnternet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamaları kullanıcı sayısında yaşanan artış, dolandırıcıların da bu alana yönelmesine neden oldu.

ATM, FAST, EFT ve havale işlemlerinde düzenlemeye gidildi.

IBAN’a para göndermede güvenlik nedeniyle alınan önlemler artırıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yarın yürürlüğe girecek yeni düzenleme ile EFT ve havale işlemlerinde güvenliği artırmak için çift doğrulama sistemini zorunlu hale getirdi.

Yapılan değişiklikler 1 Mart’ta başlıyor.

Yeni sistem, tüm bankalar tarafından uygulanacak.

HAVALE VE EFT'DE EK DOĞRULAMA

Havale ve EFT işlemlerinde ek doğrulama zorunluluğu getirilecek.

Banka hesapları arasında para transferi yapacak kullanıcılar, işlemlerini tamamlamak için artık ek bir güvenlik onayı vermek zorunda kalacak.

ARTAN DOLARDIRICILIK UYGULAMALARI UYGULAMAYI GÜNDEME GETİRDİ

Çok sayıda banka müşterisi, rızaları olmamasına rağmen kendi üzerlerine kredi çekildiğini ve söz konusu miktarların başka banka hesaplarına transfer edildiğini öne sürerken, şikayetlerin artması üzerine harekete geçildi.

BDDK, devreye girerek banka hesapları arasında para transferini sağlayan EFT ve havale gibi uygulamalarda köklü değişikliklere gitti.

MART AYINDA "ÇİFTE DOĞRULAMA" SİSTEMİ UYGULANACAK

Mart ayı itibarıyla Türkiye’de faaliyet yürüten tüm bankalar için zorunlu tutulan değişiklikle birlikte para transferinde de yeni bir döneme girilmiş olacak.

UYGULAMA NASIL OLACAK?

Halihazırda yürürlükte olan düzenlemede birçok banka, müşterilerin telefonlarının tanımlı olması halinde gün içerisinde EFT ve havale işlemleri yapılırken yalnızca para transferinin aktarılacağı hesabın bilgisini talep ediyor.

ÖNCE TRANSFER TALİMATI SONRA TELEFONA GELEN SMS ŞİFRESİ GİRMEK

Değişiklik sonrasında kullanıcılar, tanımlı telefon üzerinden para transferi gerçekleştirme talimatı verse bile, bu işlemin tamamlanabilmesi için müşterinin bankacılık sistemine kayıtlı telefonuna gelen SMS şifresini girmek zorunda kalacak.