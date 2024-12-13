İbrahim Yumaklı: 1,4 milyar liralık destek bugün çiftçilerin hesaplarında

Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün çiftçiye yapılacak destekle ilgili bilgi verdi.

Buna göre, çitçilere süt desteği, kırsal kalkınma yatırımları desteği, hayvan hastalıkları tazminatı, tarımsal yayım ve danışmanlık desteği, sertifikalı tohum üretim desteği, bireysel sulama sistemleri desteği, yağlı tohumlu bitkiler desteği ve ER-GE destek programı olarak sıralanıyor.

"ÜRETİCİLERİMİZİ DESTEKLİYORUZ"

Bakan İbrahim Yumaklı, yapılacak desteğe dair sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

Üreticimizi destekliyor, tarımın gücüne güç katıyoruz.



Toplam 1 milyar 445 milyon 424 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.



Hayırlı ve bereketli olsun.

"DESTEĞİN DAĞILIM"

Süt Desteği: 1 milyar 100 milyon 263 bin 651 TL

Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği: 156 milyon 719 bin 379 TL

Hayvan Hastalıkları Tazminatı: 114 milyon 405 bin 854 TL

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği: 51 milyon 192 bin TL

Sertifikalı Tohum Üretim Desteği: 10 milyon 166 bin 917 TL

Bireysel Sulama Sistemleri Desteği: 9 milyon 555 bin 860 TL

Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteği: 1 milyon 667 bin 251 TL

AR-GE Destek Programı: 1 milyon 453 bin 524 TL

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