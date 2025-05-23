İbrahim Yumaklı: 29 proje, 3,6 milyar lira hibe desteği almaya hak kazandı

AA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "IPARD III Programı 3. Başvuru Çağrı İlanı" kapsamında değerlendirme süreci tamamlanan hayvancılık alanındaki 329 projeye toplam 3,6 milyar lira hibe verileceğini bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından, çağrı ilanına ilişkin paylaşım yaptı.

329 PROJE DESTEKLENİYOR

Değerlendirmelerin tamamlandığını belirten Yumaklı, "Süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üretimi yapan işletmelerden değerlendirme süreci tamamlanan ve uygun bulunan 329 proje, toplamda 3,6 milyar lira hibe desteği almaya hak kazandı." ifadesini kullandı.

6 MİLYARLIK YATIRIM

Yumaklı, 329 girişimcinin hayallerine bir adım daha yaklaştığına, projeler tamamlandığında 6 milyar lira tutarındaki yatırımı ülke ekonomisine kazandırmış olacaklarına işaret ederek, şunları kaydetti: