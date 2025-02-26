İbrahim Yumaklı: 81 ilde gübre denetimi tamamlandı

AA

Gübre satıcıları, ilkbahar döneminden önce eş zamanlı olarak denetlendi.

41 firma ve 64 üründe fiyat etiketi uyumsuzluğu tespit edilerek idare para cezası uygulandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü de etiketleyerek sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

8 BİN 380 GÜBRE BAYİSİ DENETLENDİ

Eş zamanlı olarak 81 ilde yürüttükleri gübre denetimlerini tamamladıklarını belirten Bakan Yumaklı, şu açıklamada bulundu:

8 bin 380 gübre bayisinde ve 38 bin 629 üründe, titiz denetimler gerçekleştirdik.

3 BİN 500 ÇALIŞAN SAHADA