İbrahim Yumaklı: Çiftçilere 2,7 milyon destek ödemesi yarın hesaplarda

Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçilere, tarım ve hayvancılık desteklerini sürdürmeye devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2 milyar 789 milyon 974 bin TL destekleme ödemesinin yarın çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Yumaklı, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin yaptığı paylaşımda çiftçilere desteğin, Anadolu'ya bereket olduğunu belirterek, "2 milyar 789 milyon 974 bin TL destekleme ödemesini yarın çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

DESTEĞİN TAMAMI HUBUBAT ÜRÜNLERİNE

Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgilere göre, söz konusu desteği tamamı hububat desteği kapsamında verilecek.

DESTEĞİN VERİLECEĞİ İLLER

Bu destek; Amasya, Aydın, Bilecik, Kütahya, Mardin, Antalya, Aksaray, Denizli, Elazığ, Gaziantep, Isparta, Karaman, Malatya, Muş, Niğde, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ürünleri için ödenecek.