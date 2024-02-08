İbrahim Yumaklı: Çömlekköy Barajı'nın inşaat çalışmasını başlatıyoruz Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sosyal medya hesabı X'ten, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün Çömlekköy Barajı yapım çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

AA

Türkiye genelinde tarımı kalkındırma ve sulama çalışmaları devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edirne'de 56 bin 500 dekar tarım arazisini suya kavuşturacak olan ve yıllık 22,5 milyon metreküp su tutma kapasiteli Çömlekköy Barajı'nın inşaat çalışmasını başlattıklarını belirtti.

Bakan Yumaklı yapılan çalışmalara ilişkin şu ifadeyi kullandı:

Toplam 800 milyon lira proje bedelli baraj tamamlandığında, ilimizin üretimdeki gücüne güç katacak.

"Proje bedeli toplam 800 milyon lira"

Çömlekköy Barajı ile Edirne'nin bereketli topraklarını suyla buluşturmaya devam edeceklerini bildiren Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

Edirne'mizde 56 bin 500 dekar tarım arazisini suya kavuşturacak olan ve yıllık 22,5 milyon metreküp su tutma kapasiteli Çömlekköy Barajı'nın inşaat çalışmasını başlatıyoruz. Toplam 800 milyon lira proje bedelli baraj tamamlandığında, ilimizin üretimdeki gücüne güç katacak. Edirneli hemşehrilerimize ve üreticilerimize şimdiden hayırlı, uğurlu olsun.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)