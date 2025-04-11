İbrahim Yumaklı: Dönere çiğ et katmak kabul edilemez

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Şap Enstitüsü'ne ziyarette bulunarak gıda güvenliği konusunda bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, son dönemlerde artan tavuk döner zehirlenmeleriyle ilgili açıklama yaptı.

En son Kocaeli'de tavuk dönerden 648 kişi gıda zehirlenmesi geçirmişti.

"O GÜN ÜRETİLEN GIDA ERTESİ GÜN KULLANILAMAZ"

İbrahim Yumaklı, bütün işletmelerin o gün ürettiği gıdayı ertesi gün satamayacağını bildiğini belirterek şu bilgiyi verdi:

Bütün işletmeler bilir ki o gün ürettiği ürünü ertesi gün satamaz. Bu yasaktır. Şimdi çeşitli işletmelerde çeşitli içeriklerde sos üretmek alışkanlığı arttı. Böyle olumsuzlukların yaşanmaması için denetim yapıyoruz. Herhangi bir denetimde bulunduğumuzda karşılaştığımız bu ihlallere ağır cezalar vereceğiz. Lütfen siz de gıda güvenliği konusuna hassasiyet gönderin.