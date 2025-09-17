İbrahim Yumaklı: Erzurum'daki Kavuşturan Göleti bölgenin gelirini artırdı

Küresel kuraklıkların yaşandığı günümüzde içme suyu kaynakları ve tarımda verimli sulama ön plana çıkıyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu amaca hizmet edecek Pasinler Kavuşturan Göleti'nin yapım aşaması hakkında bilgi vererek, "Pasinler Kavuşturan Göleti, bölge tarımı için büyük önem taşıyor. Proje tamamlandığında üreticilerimiz modern sulama ile tanışacak, 1.060 dekarlık tarım arazimiz modern sulama sistemine kavuşacak." ifadesini kullandı.

İbrahim Yumaklı, yapımına 2023 yılında başlanan Pasinler Kavuşturan Göleti'ndeki çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Erzurum'un su kaynaklarının daha verimli kullanılması amacıyla yapılan gölette çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Yumaklı, gövde sıyırma kazılarının tamamlandığını bildirdi.

"GELECEK YILDAN İTİBAREN SU TUTULMASI PLANLANDI"

Yumaklı, derivasyon, dipsavak ve cebri boru imalatlarının sürdüğünü, gölette gelecek yıldan itibaren su tutulmasının planlandığını aktardı.

"BÖLGEDE SULU TARIMA GEÇİLECEK"

Bölgede sulu tarıma geçilmesiyle üreticilerin farklı ürünler ekeceğine dikkati çeken Yumaklı, şunları kaydetti:

Pasinler Kavuşturan Göleti, bölge tarımı için büyük önem taşıyor. Proje tamamlandığında üreticilerimiz modern sulama ile tanışacak, 1.060 dekarlık tarım arazimiz modern sulama sistemine kavuşacak. Dadaşlar diyarı ilimizde yaklaşık 203 milyon liraya mal olması öngörülen göletin hizmete girmesi ve sulu tarıma geçilmesiyle sulama maliyetleri düşecek hem verim hem de üreticilerimizin geliri artacak. Bölge kalkınmasına da büyük katkı sağlayan bu tür projelerin sayısını artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Kadim kentimizin su kaynaklarını değerlendirmeye devam edeceğiz.

GÖLETTE 221 BİN METREKÜP SU DEPOLANACAK

Erzurum'un Pasinler ilçesinde projelendirilen ve 2027 yılında tamamlanması planlanan Kavuşturan Göleti, temelden 26,4 metre yüksekliğe sahip olacak. Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilen gölette, 221 bin metreküp su depolanacak.