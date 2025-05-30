DHA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Rize ziyaretinde Ziraat Botanik Çay Bahçesi’nde çiftçilerle bir araya gelerek birlikte çay topladı.

Türkiye’nin dünya çay üretiminde 5’inci sırada yer aldığını vurgulayan Yumaklı, şunları söyledi:

Yeşil ve mavinin buluştuğu bu özel ildeyiz. Kültürümüzde misafir ağırlarken sunduğumuz çayın üretildiği, Türkiye geneline yayıldığı Rize’deyiz. Üreticilerimizin her aşamasında yanlarındayız ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kuru çay üretiminde Türkiye dünyada 5’inci, Avrupa’da ise birinci sırada bulunuyor. Çay tüketiminde ise dünya 4’üncüsüyüz. 2024’te çayın ekonomiye katkısı yaklaşık 45 milyar liraya ulaştı. Bu ürünün özellikle Rize’de ekonomideki önemi büyük. Türkiye’de çayın büyük bölümü 5 ilde üretiliyor; Rize yüzde 64 ile başı çekiyor, ardından Trabzon, Artvin, Giresun ve diğer iller geliyor. ÇAYKUR ve özel sektör sezon açılışıyla çay alımına başladı. Ülke genelinde 195 çay işleme tesisi var, bunların 49’u ÇAYKUR’a ait.

"ÇAY SEZONU BİRAZ GECİKTİ"

Meteorolojik koşullar nedeniyle çay sezonunun biraz geciktiğini aktaran Bakan Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

2024’te yaklaşık 1,43 milyon ton rekolte beklenirken, bu yıl tahmini 1,3 milyon ton civarında olacak. İklim değişikliğine bağlı bazı hava olayları etkili oldu ancak korktuğumuz büyük bir zarar yaşanmadı, sadece sezon biraz ötelenmiş oldu. ÇAYKUR’un günlük üretim kapasitesi 2002’de 6 bin 600 tonken, 2025 itibarıyla 9 bin 250 tona çıktı; bu yüzde 40’lık önemli bir artış. Modernizasyon çalışmaları devam ediyor. Alımlarda üretici dostu politikalarımız ve kuru çay fiyatlamasında tüketicilerin milli içeceği uygun fiyata alabilmesi için çalışmalarımız sürüyor.

"ÇAYKUR ARTIK RANDEVULU SİSTEMDE"

2025 çay alım fiyatlarına da değinen Yumaklı, şu ifadeleri kullandı: