İbrahim Yumaklı: IPARD II Programı'nda verilen hibe 21,3 milyar liraya ulaştı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir mesaj paylaşarak IPARD II Programı 13'üncü başvuru çağrısı kapsamında hayvancılık ve gıda işleme sektörlerine yönelik 51 projenin daha uygun bulunarak 221 milyon lira hibe desteği almaya hak kazandığını belirtti.

AA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sürdürülebilir kırsal kalkınma için üreticileri destekleyerek, üretime güç kattıklarını hatırlattı.

Bakan Yumaklı, "IPARD II Programı kapsamında toplamda desteklenen proje sayısı 14 bin 905'e, hibe tutarı ise 21,3 milyar liraya ulaşmış ve program başarıyla tamamlanmış oldu. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

51 PROJE DAHA UYGUN BULUNARAK 221 MİLYON LİRA HİBE DESTEĞİ ALINMAYA HAK KAZANDI

Yumaklı, IPARD II Programı 13'üncü başvuru çağrısı kapsamında hayvancılık ve gıda işleme sektörlerine yönelik 51 projenin daha uygun bulunarak 221 milyon lira hibe desteği almaya hak kazandığı bilgisini verdi.

TOPLAMDA 25 BİN 551 PROJE ÜLKEYE KAZANDIRILDI

IPARD I ve II programları süresince girişimcilerin projelerini hayata geçirmesinde ve toplamda 25 bin 551 projenin/tesisin ülkeye kazandırılmasında Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) yoğun çaba sarf ettiğine dikkati çeken Yumaklı, kurum personelini kutladı.

"TAMAMLANDIĞINDA, 415 MİLYON LİRALIK YATIRIM ÜLKEYE KAZANDIRILACAK"

Bakan Yumaklı'nın paylaşımında, projeler tamamlandığında, yaklaşık 415 milyon liralık yatırımın ülke ekonomisine kazandırılacağı bilgisine de yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)