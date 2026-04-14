İbrahim Yumaklı: Kastamonu'ya 784 milyon liralık besi organize tarım bölgesi yatırımı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal hesabından Kastamonu'da yapılan Devrekani Besi Organize Tarım Bölgesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Projenin yatırım tutarına dikkati çeken Yumaklı, "Kastamonu'nun bereketli toprakları 784 milyon liralık dev yatırımla hayvancılığın merkezlerinden biri oluyor." ifadesini kullandı.

"TARIM BÖLGEMİZİN ALTYAPI İNŞAATINDA YÜZDE 92 SEVİYESİNE ULAŞTIK"

Yumaklı, "Üretim gücümüzü artırıyor, gıda arz güvenliğimizi teknoloji ve modern altyapı ile inşa ediyoruz." diyerek, projenin detaylarına ilişkin şu bilgileri aktardı:

Devrekani Besi Organize Tarım Bölgemizin altyapı inşaatında yüzde 92 seviyesine ulaştık. Kısa sürede yatırımcıların hizmetine sunulacak OTB, tamamen faaliyete geçtiğinde 19 bin 100 baş kapasiteye ve yıllık 8 bin 500 ton et üretimine ulaşacak.



1.500 kişiye doğrudan istihdam sağlayacak.