Akın Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Çok yönlü çalışmalar yapıldı

Türkiye, Gülistan Doku'ya ne olduğunu merak ediyor.

Tunceli’de 5 Ocak 2020 yılında kaybolan Gülistan Doku'dan bir daha haber alınamadı.

Doku'yu ailesi ve sevenleri aramaktan vazgeçmezken, yeni bir gelişme daha yaşandı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında, dosyada cinayet şüphesi üzerine geniş çaplı operasyon başlatıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR DÜZENLENDİ

Soruşturmayı yürüten birimlerce İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Antalya, Elazığ ve Tunceli’de 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER DİKKAT ÇEKİCİ

Operasyonda; Gülistan Doku’nun erkek arkadaşı Z.A., onun eski polis olan üvey babası E.Y., annesi C.Y., U.A., E.E., dönemin Tunceli Valisi ve halen İçişleri Bakanlığı müfettişi olan Tuncay Sonel’in oğlu M.T.S., G.E.,⁠ ⁠S.G., ⁠S.Ö., ⁠C.A., ⁠N.A., gözaltına alındı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği, gözaltı işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Gelişmelerin akabinde de Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bir açıklama geldi.

Bakan Gürlek, çok yönlü çalışmaların yapıldığını ifade ettiği açıklamasında şöyle dedi;

"ÇOK YÖNLÜ ÇALIŞMALAR NETİCESİNDE GÖZALTILAR YAPILDI"

"Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımızca önemli bir adım atılmış; çok yönlü yürütülen çalışmalar neticesinde gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiştir.

"UCU NEREYE GİDERSE GİTSİN ARAŞTIRILACAK"

Kamu vicdanında derin iz bırakan bu soruşturma, tüm yönleriyle yeniden ele alınmakta; hiçbir şüphe ve iddia göz ardı edilmeden, ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla araştırılmaktadır.

"DOKU AİLESİ'NİN ACISINI PAYLAŞIYORUM"

Bu zorlu ve kapsamlı süreci büyük bir sabırla takip eden Doku Ailesi'nin acısını paylaşıyor; adaletin tecellisi için özveriyle görev yapan Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve hassasiyetle çalışan kolluk güçlerimize teşekkür ediyorum.

"FAİLİ MEÇHUL HİÇBİR OLAY KALMAYACAK"

Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Türkiye Yüzyılı, Adaletin Yüzyılı olacaktır' vizyonu doğrultusunda; faili meçhul hiçbir olay kalmayana kadar, hukukun tüm imkanlarını seferber etmeye devam edeceğiz."