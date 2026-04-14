Yılmaz Özdil: CHP’li ünlü siyasetçi açıkça beni tehdit etti

CHP içerisinde iç savaş sürüyor...

2023 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle başlayan kavgalar, ardından kurultay süreci ile devam etti.

Yerel seçimlerde elde edilen başarıyla bir süre tartışmaların durduğu partide, son zamanlarda kazan tekrar kaynamaya başladı.

ÖZDİL VE CHP ARASINDA POLEMİK SÜRÜYOR

Özellikle Özgür Özel ve CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Yılmaz Özdil arasında sert polemikler sürüyor.

Son olarak Yılmaz Özdil, Sözcü TV'den CHP'nin baskıları sonucu istifa etmişti.

MACARİSTAN SEÇİMLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

İstifasının ardından YouTube üzerinden yayınlarına devam eden Özdil, CHP'ye yönelik sert eleştirilerine devam ediyor.

Yılmaz Özdil bugünkü yayınında, Macaristan'daki seçim sonuçlarının Türkiye'ye etkilerini ve hakkındaki tehdit iddialarını anlattı.

"MUHALİF SEÇMEN YANILTILIYOR"

Macaristan'daki seçimlerin Türkiye ile kıyaslanamayacağını söyleyen Özdil, Türkiye'de muhalif seçmenin yanıltıldığını söyledi.

Ünlü bir siyasetçinin kendisini tehdit ettiğini söyleyen Özdil, yakında belge ve tanıklarla tüm gerçeği anlatacağını ifade etti.

"CHP İLE ÖZDEŞLEŞTİRİLİYOR"

Yılmaz Özdil açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'ye yansımaları itibariyle Macaristan seçimleri gündemde bir numara. Hem Trump hem de Putin tarafından desteklenen Viktor Orban, seçimleri kaybetti. Orban'ın seçimleri kaybetmesi özellikle ülkemizdeki muhalif seçmende büyük bir sevinç oluşturdu. CHP'de büyük sevinç yarattı. Orban kaybettiğine göre uzun zamandır iktidarda bulunan Erdoğan da seçimleri kaybedecek havası var. Orban'ı yenen ana muhalefet partisi lideri, CHP ile özdeşleştiriliyor. Peki gerçekten öyle mi? Maalesef hep yapıldığı gibi yanlış verilerle, yanlış bilgilerle Türkiye'deki muhalif seçmen yanıltılıyor.

"PARTİSİ GUGUK KUŞU OPERASYONUYLA DİZAYN EDİLDİ Mİ?"

Teşhis yanlış olunca tedavi de yanlış oluyor. Umut adı altında hayal satılıyor. Macaristan'ın Türkiye'ye benzeyen herhangi bir tarafı var mı? Peter Magyar'ın partisi mesela bir kaset kumpasıyla guguk kuşu operasyonuyla dizayn edildi mi mesela? Nesi benziyor? Macaristan'da adam kalmamış gibi Mısır'dan Ekmeleddin İhsanoğlu gibi birini getirip aday yaptılar mı Macaristan ana muhalefetinde? Peter Magyar'ın partisi mesela anketlerde kesinlikle kazanacağı görülen Peter Magyar'ı aday yapmak yerine oyu yüzde 1 bile olmayan partilerle ittifak kurup, seçimi kaybedeceği bilinen birisini aday mı gösterdi?

"CHP'YE BENZEYEN BİR TARAFI VAR MI?"

Macaristan'daki muhalif medya mesela, parayla kiralanan gazeteciler, gözünün içine baka baka Macar halkına yalan söyledi mi mesela? Peter Magyar kesinlikle kazanamaz. Bizim söylediğimiz aday yüzde 60'la kesinlikle kazanacak diye yayın yaptılar mı? Peter Macar'ın genel başkan yardımcısı mesela. Şu Gökhan Günaydın gibi. Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını biliyorduk ama bile bile sustuk diye bir itirafta bulundu mu mesele? Macaristan medyasında bunların hiçbirisi oluyor mudur? Seçimi kazanan tarafın CHP'ye benzeyen bir tarafı var mı?

"YAKINDA ANLATACAĞIM"

Ünlü bir siyasetçi bana geldi; bir teklifte bulundu. Sosyal medyadaki gücünü anlatarak aba altından sopa gösterdi. Kabul etmem dedi. 2023 seçiminde de aynısını yaptınız, CHP'li gibi görünüp CHP’ye zarar veriyorsunuz dedim. Ertesi sabah hakkımda karalama kampanyası başladı. Bu anlattıklarımın tanıkları da var. Yetmedi; çok ünlü bir siyasetçi, WhatsApp mesajıyla beni tehdit etti. Onların istediği gibi yayın yapmazsam boykot kampanyası başlatacağını söyledi. Ben yapmam dedim. Ertesi gün karalama kampanyası başladı. Bu anlattıklarımın hem tanıkları hem mesajları var. Anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatır. Şu anda bulanan zihinler netleştiğinde bu detayları tanıklarıyla beraber anlatacağım. Az sabır.. Yakında anlatacağım. Bu küfredenler insan içine çıkamayacak."