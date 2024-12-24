İbrahim Yumaklı: Kuraklık riski altındaki göller için harekete geçilecek

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen Ulusal Su Kurulunun üçüncü toplantısıda alınan kararları açıkladı.

Bakan İbrahim Yumaklı, Ulusal Su Kurulunda alınan kararla, kuraklık riski altındaki 8 gölle ilgili eylem planı hazırlanacağını belirterek, "Su stresi altındaki bir ülke olarak böyle bir kararın kuruldan çıkmış olmasını ülkemiz için çok önemli bir adım olarak görüyoruz." dedi.

İnsan refahı ve sürdürülebilir kalkınma için suyun ne kadar önemli olduğunu herkesi çok iyi bildiğini dile getiren Yumaklı, küresel iklim değişikliğinin en çok su kaynaklarını tehdit ettiğini söyledi.

Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi temiz su kaynaklarına erişimin bir "beka" meselesi haline geldiğini, ülke olarak bu anlayışla geniş bir yelpazede kritik adımlar attıklarını belirtti.

"ÖNCELİKLİ OLARAK SU KAYNAKLARI GÖZ ÖNÜNDE"

Büyüyen ekonomi ve artan üretimle tarımda, sanayide, enerjide, turizmde ve daha birçok sektörde suya olan ihtiyacın arttığına işaret eden Yumaklı, yaptıkları çalışmalarda öncelikli olarak su kaynaklarını göz önünde bulundurduklarını ifade etti.

SU VERİMLİLİĞİ SEFERBERLİĞİ

Yumaklı, Su Verimliliği Seferberliği'ni hem ülke hem de dünya gündemine iletme ve bir sorumluluk hareketine dönüştürme gayretlerinin devam ettiğini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

Su kayıp oranlarının indirilmesi, tarımda sulama randımanının artırılması ve sanayide su kullanımının azaltılması için önümüzdeki günlerde çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Diğer taraftan, belediyeler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmak amacıyla başlatılan 'Belediye Su Kardeşliği' uygulamasına bu yıl 15 belediye daha ilave oldu ve 62 belediyemiz iyi uygulamalarını birbirleriyle paylaşmış olacak.

TAMAMLANAN TOPLANTILAR

Yumaklı, 26 havza su kurulu ve 81 il su kurulu toplantılarını yıl içinde tamamladıklarını, bugün de Afyonkarahisar, Diyarbakır ve Trabzon valilerinin, havza su kurullarında öne çıkan hususlarla ilgili sunumlarını paylaştıklarını aktardı.

SU KANUNU HAZIRLANILIYOR

Kurulun aldığı kararlara ilişkin de bilgi veren Yumaklı, ilk karar olarak, taslak Su Kanunu'na esas teşkil edecek şekilde teknik çalışmaların nihai hale getirilerek bu talebin TBMM'ye arz edilmesi sürecinin başlatılacağını bildirdi.

"AZ SU TÜKETEN PEYZAJLARA GEÇİLECEK"

Yumaklı, Taslak Taşkın Kanunu'na esas teşkil edecek teknik çalışmaların da tamamlanacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

Fırat-Dicle Havzası'nın iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkilerinin tespit edilmesi ve kuraklıkla mücadele acil önlem planının hazırlanması. Kuraklık riski altındaki göllerimize ilişkin eylem planları hazırlanacak, uygulamaya geçmiş ya da geçecek eylem planları da bir sonraki kurula sunulacak. Bu kararla Eğirdir, Akşehir-Eber, Manyas, İznik, Burdur, Bafa, Beyşehir ve Tuz gölü olmak üzere belirlenmiş 8 gölümüz var, bunlara ilave de olabilir. Belli bir takvim çerçevesinde eylem planı hazırlanması.