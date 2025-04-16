Haber Merkezi

Geçtiğimiz hafta Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava dalgası, zirai dona neden oldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dondan etkilenen çiftçinin zararını karşılamak izlenecek yolu açıkladı.

İbrahim Yumaklı, "Tarım sigortası olanlar için tespit, belirleme ve ödeme; sigortası olmayanlar için ise hesaplama ve ödeme takvimi uygulayacağız." dedi.

"HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai donla ilgili hasat tespit çalışmalarının başladığını belirtti.

İbrahim Yumaklı, Meteoroloji'nin zirai don uyarılarından sonra bölgelere gidilerek önlem için inceleme çalışmalarının yaptığını aktardı.

SORUMSUZ AÇIKLAMALAR

Bakan Yumaklı, hasat tespit çalışmasının tamamlanması için fiziki şartların yeterli olmadığını, bu konuda bir sorumluluğu ve bilgisi olmadan açıklama yapılmasını kınayarak, bakanlığın açıklamalarına kulak verilmesini belirterek şöyle konuştu:

Buradan bakanlığımızın yaptığı açıklamaların dikkate alınmasını istirham ediyorum, genel geçer şeyler söyleyerek insanların kafasını karıştırmanın anlamı yok.

İşte ‘mahvolduk’, ‘ülkemizde gıda problemi olacak’ gibi açıklamalar sorumsuz açıklamalardır.

"34 İL ETKİLENDİ"

İbrahim Yumaklı, stratejik ürünlerde bir sorun olmadığını daha önce açıkladıklarını ve 34 ilin zirai dondan etkilendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Meyve gruplarında etkili oldu, bazı yerlerde çok fazla etkili oldu bazı yerlerde çok az etkili oldu. Bir ilin içerisinde bazı ürünler yüzde 80-90 etkili olduğu da oldu, bazı ürünlerde çok az etkili olduğu da oldu.



2014 yılında da benzer bir don hadisesi oldu, onun bundan farkı mart ayı gibi olduğu için orada sebzede de etki etmiş ama şimdi sadece bu büyük oranda meyve gruplarına etki etmiş bir husus.



34 ilimiz bu zirai dondan farklı oranlarda etkilendi.

"ZARAR VE MALİYETLER KARŞILANACAK"

Türkiye’de gıda anlamında kaotik bir ortamın oluşturulmasının kimseye bir faydası yok. Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı, tarım sigortasını yaptırmış olanlar tespit çalışmaları biter bitmez derhal ödemeleri yapılacak. Bu bir takvim, daha sonra çiftçi kayıt sistemine kayıtlı ancak sigortası olmayan üreticilerimiz için de bu ana kadar yapmış oldukları giderleri hesaplayarak onların bu yapmış oldukları maliyetleri de karşılayacağız.

"ÇİFTÇİNİN ZARARI ÖDENECEK"

Yumaklı, çiftçinin zararını karşılamak için yapılacak takvimi şöyle sıraladı:

-Üreticimizin yayında olacağız.

-Hasar tespiti yapılacak.

-Tespit edilen sigortalı üreticinin zararları derhal ödenecek.

-Sigortasız çiftçilerin çiftçi kayıt sisteminden belirlenen zararları da ödenecek.

-Tespit, sigortası olanlar için ödeme, sigortası olmayanlar için de hesaplama ve ödeme gibi bir takvimi uygulayacağız.

-Tarım sigortasının önemini tekrar belirtmek istiyoruz. İllerimizdeki üretici ve valilerimizle görüşüyoruz.

-Tarım sigortasının yüzde 70'i devlet tarafından karşılanıyor.