İbrahim Yumaklı: Tarım ve ormancılık sektörü 5 çeyrektir büyüyor

AA

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın Temmuz-Eylül 2024 dönemini içeren üçüncü çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı,​​​​​​​ yaptığı değerlendirmede, Türkiye ekonomisinin 2024'ün üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,1 büyüdüğünü hatırlattı.

Bakanı İbrahim Yumaklı,​​​​​​​ ayrıca tarım ve ormancılık sektörünün de son 5 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü belirtti.

"TARIM SEKTÖRÜ YÜZDE 4,6 BÜYÜDÜ"

Tarım sektörünün, zincirlenmiş hacim endeksi olarak geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,6 büyüme kaydettiğinin altını çizen Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

Bu rakamla tarım ve ormancılık sektörü son 5 çeyrekte kesintisiz bir büyüme performansı göstererek ülkemizin kalkınmasına önemli katkıda bulundu. Özellikle bu yıl içindeki sektörümüzün büyüme hızı umut verici. Son iki çeyrekte Türkiye ortalamasının üstünde bir büyüme gerçekleşti. Emeği geçen üreticilerimize ve sektörümüze teşekkür ediyorum.

"TARIMSAL HASILAYLA AVRUPA'DA BİRİNCİ, DÜNYADA İLK 10 ÜLKE ARASINDAYIZ"

Yumaklı, son çeyrekte de benzer bir performansla sektör olarak büyümeye devam edeceklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

Halihazırda 68,5 milyar dolarlık tarımsal hasılayla Avrupa'da birinci dünyada ilk 10 ülke arasındayız. Ülkemizin potansiyeli bunun çok üstünde. Bu bilinçle daha yüksek rakamlara ulaşmak için üreticimizle, sektörümüzle kol kola vererek daha çok çalışacağız ve hak ettiğimiz noktaya ulaşacağız.

TARIM VE ORMANCILIK SEKTÖRÜ BÜYÜME VERİLERİ

Tarım ve ormancılık sektörü, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,8 dördüncü çeyreğinde ise yüzde 0,6 büyürken, bu yıl ilk çeyrekte yüzde 5,1, ikinci çeyrekte yüzde 4,3 ve üçüncü çeyrekte yüzde 4,6 büyüme kaydedildi.