DHA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulusal Gıda Kodeksi Komisyon Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, gıda güvenliği ile ilgili yeni bir düzenleme hazırlandığını ve bu yöntemle tüketicilerin menfaatlerinin öncelendiğini aktardı.

Bakan Yumaklı, tüketicilerin yanıltılmasını engelleyecek düzenlemelerin faaliyete geçtiğini belirterek, yasaklanan ürünlerden örnekler verdi.

"Yapay ete izin verildi" gibi yapılan haberlere de yanıt veren Yumaklı, "Biz üreticimizi destekliyor ve koruyoruz. Yapay ete izin verilmesi söz konusu değildir. Yapay etle ilgili bir mevzuat yoktur, olmayacaktır." şeklinde açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

Son dönemde sıkça gündeme gelen bir kaç hususu da bilgilerinize sunmak isterim. Zaman zaman ‘Bakanlık yapay ete izin verdi’ gibi bazı haberlerin ve bazı paylaşımların yapıldığını görüyoruz. Yapay et Bakanlığımızın hiç bir zaman gündeminde olmadı, olmayacaktır. Yapay ete izin verilmesi söz konusu değildir. Yapay et için bir mevzuat yok ve olmayacaktır. Biz hayvan verimliliğimizin kalitesini artırmaya çalışıyoruz. Yapay et konusunu gündemimize almayacağız. 'Bakanlığın gıdalarda böcek ununa izin verdiği iddiası' da söz konusu değildir. Buna ilişkin bir çalışmamız yoktur. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar.