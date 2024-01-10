Türkiye'de yapay et tartışmasına Tarım Bakanı Yumaklı noktayı koydu Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Ulusal Gıda Kodeksi Komisyon Toplantısı'nda yaptığı konuşmada tüketicilerin yanıltılmasını önleyecek tedbirler alındığını belirterek, yapay ete izin verilmesinin söz konusu olmayacağını dile getirdi.

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DHA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulusal Gıda Kodeksi Komisyon Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, gıda güvenliği ile ilgili yeni bir düzenleme hazırlandığını ve bu yöntemle tüketicilerin menfaatlerinin öncelendiğini aktardı.

Bakan Yumaklı, tüketicilerin yanıltılmasını engelleyecek düzenlemelerin faaliyete geçtiğini belirterek, yasaklanan ürünlerden örnekler verdi.

"Yapay ete izin verildi" gibi yapılan haberlere de yanıt veren Yumaklı, "Biz üreticimizi destekliyor ve koruyoruz. Yapay ete izin verilmesi söz konusu değildir. Yapay etle ilgili bir mevzuat yoktur, olmayacaktır." şeklinde açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

Son dönemde sıkça gündeme gelen bir kaç hususu da bilgilerinize sunmak isterim. Zaman zaman ‘Bakanlık yapay ete izin verdi’ gibi bazı haberlerin ve bazı paylaşımların yapıldığını görüyoruz. Yapay et Bakanlığımızın hiç bir zaman gündeminde olmadı, olmayacaktır. Yapay ete izin verilmesi söz konusu değildir. Yapay et için bir mevzuat yok ve olmayacaktır. Biz hayvan verimliliğimizin kalitesini artırmaya çalışıyoruz. Yapay et konusunu gündemimize almayacağız. 'Bakanlığın gıdalarda böcek ununa izin verdiği iddiası' da söz konusu değildir. Buna ilişkin bir çalışmamız yoktur. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar.

"Gıda konusunda da reform denilebilecek düzenlemeler yaptık"

Yumaklı, tüketicinin sağlığını önceleyerek yapılan çalışmaları şu sözlerle duyurdu:

Son birkaç ayda tarım alanında yaptığımız devrim niteliğinde değişikliklerin yanında, gıda konusunda da reform denilebilecek düzenlemeler yaptık. Geçen yıl yaptığımız düzenlemeyle nar ekşisi izlenimi veren nar ekşisi sosu, nar aromalı sos gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzını yasakladık. Benzer şekilde limon suyu izlenimi veren limon sosu gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzını da yasaklayacağız.

"Trans yağ oranlarını sınırladık"

Katkı maddelerine standart getirdik. Ekmek, ayran, pastırma gibi ürünlerde tuz oranlarını düşürdük. Trans yağ miktarını yüzde 2 ile sınırladık. Gıdanın ek ürünlerinin etikete yazılmasını zorunlu hale getirdik.

"Ortalama bir yılda 1 milyon 300 bin denetim yapıyoruz"

Konuşmasında denetim sayılarını da aktaran Bakan Yumaklı şu bilgileri verdi:

Ülkemizin gıda mevzuatını hazırlıyor ve 720 bin işletmede denetimini yapıyoruz. Üretim ve satış, toplu tüketim yerlerinde ortalama bir yılda 1 milyon 300 bin denetim yapıyoruz. Eş zamanlı sektörel denetim yapıyoruz. Takvimimiz var takvimi takip ediyoruz. 41 kamu gıda laboratuarında da analiz yapıyoruz. Gıda konusunda sadece denetleyici değil düzenleyici bir bakanlığız.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)