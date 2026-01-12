Samsung CES 2026'da içerik üreticileri ve FAST yayınlarını masaya yatırıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Samsung, CES 2026'da FAST yayınlarının, içerik üreticilerinin ve canlı deneyimlerin televizyonun geleceğine etkisini ele aldı

Samsung’un CES 2026 kapsamında hayata geçirdiği Tech Forum panel serisinde, sektör liderleri bir araya gelerek video akışının evrimini değerlendirdi.

Samsung Electronics, CES 2026’daki Tech Forum panel serisinin bir parçası olarak “FAST Forward: Yeni Akış Modelleri Yeni Nesil TV'yi Nasıl Şekillendiriyor” başlıklı bir panel düzenledi. Nevada, Las Vegas’taki The Wynn’de gerçekleştirilen panelde, eğlence ve medya sektörünün önde gelen isimleri bir araya geldi. Oturumda, video akışının dönüşümü ve ücretsiz reklam destekli televizyon (FAST/free ad-supported television) yayınlarının hızlı yükselişi ele alındı.

Panelde; değişen tüketici davranışları ve tercihlerinin, teknoloji ve gelir modelleriyle içerik üretimi üzerindeki etkisi vurgulandı. İçerik üreticilerinin giderek birer stüdyoya dönüşen rolü ile canlı ve etkileşimli deneyimlerin, pasif izleme alışkanlığını aktif katılıma dönüştürmedeki etkisi değerlendirildi.

The Ankler’dan Natalie Jarvey’in moderatörlüğünü üstlendiği panelde; Samsung TV Plus Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Global Başkanı Salek Brodsky, Smosh CEO’su Alessandra Catanese ve NBCUniversal Global TV Distribution ABD Satış ve Dağıtımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Bruce Casino yer aldı.

İZLEYİCİ TERCİHLERİ DEĞİŞİYOR, FAST YAYINLARI İVME KAZANIYOR

Panelde, abonelik karmaşası ve parçalı yayın ortamı içinde FAST yayınlarının televizyona sadelik ve değer kazandırdığına dikkat çekildi. Bu kapsamda Samsung TV Plus platformu öne çıktı. Platform, yüzlerce canlı ve isteğe bağlı global kanalı Samsung TV’ler ve cihazlar üzerinden ücretsiz ve kolay erişilebilir şekilde tek noktadan sunuyor.

Televizyon izlemenin günümüzde izleyici için zahmetli hale gelebildiğini belirten Salek Brodsky, “Samsung TV Plus ile amacımız televizyon izlemeyi yeniden kolaylaştırmak ve keşfi, zahmetsiz ve izleyiciyi değerli hissettiren modern bir deneyimle birleştirmek” dedi.

Panelistler, FAST yayınlarının video akış ekosisteminin temel bir unsuru haline geldiğini; abonelik ve geleneksel modelleri tamamladığını, büyük ölçekte kaliteli içerikler sunduğunu vurguladı. Samsung TV Plus’ın bu başarıyı, izleyicilere bulundukları yerin ötesinde olmak istedikleri deneyimleri sunarak yakaladığı ifade edildi.

VİDEO AKIŞ EKOSİSTEMİ HİBRİT MODELLERLE YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Panelde, video akışı evriminin geleneksel modellerin yerini almasından çok, izleyicilerin içerikle kurduğu etkileşimin artmasıyla ilgili olduğu belirtildi. FAST, abonelik ve doğrusal yayın modelleri giderek daha fazla iç içe geçiyor. Bu sayede stüdyolar, franchise içeriklerin ömrünü uzatıyor, yeni izleyicilere ulaşıyor ve ek değer yaratıyor.

NBCUniversal Başkan Yardımcısı Bruce Casino, bu yaklaşımın FAST izleyicilerine hem klasik hem de çağdaş içerikler sunduğunu belirterek, “FAST yayınları geleneksel yayının yerini almıyor, onu genişletiyor. Aynı içeriğin farklı platformlarda değerini artırdığını görüyoruz” dedi.

İÇERİK ÜRETİCİLERİ YENİ NESİL STÜDYOLARA DÖNÜŞÜYOR

Panelde, değişen tüketici alışkanlıklarıyla birlikte içerik üreticilerinin geniş kitlelere ulaşmak için artık geleneksel stüdyolara bağımlı olmadığına dikkat çekildi. Sosyal platformlardan oturma odalarına taşınan içerikler, FAST yayınları sayesinde dijital kültür ile geleneksel TV arasında köprü kuruyor.

Samsung TV Plus, içerik üreticilerinin dijital markalardan tam teşekküllü televizyon stüdyolarına dönüşmesine olanak tanıyan bir platform olarak öne çıkıyor. Bu dönüşüm; erişimi artırıyor, yeni gelir fırsatları yaratıyor ve içeriklerin global kitlelere ulaşmasını sağlıyor.

Skeç komedi ve doğaçlama kolektifi Smosh, bu dönüşümün öne çıkan örneklerinden biri. Samsung TV Plus üzerinden FAST kanalını başlatan Smosh, mevcut hayran kitlesiyle bağını güçlendirirken daha geniş bir izleyiciye ulaşarak uzun vadeli büyümesini destekledi.

Smosh CEO’su Alessandra Catanese, “Samsung TV Plus ile iş birliği yapmak, içerik kalitemizi yükseltmemizi ve markamızın geleceğine yatırım yapmamızı sağladı” ifadelerini kullandı.

CANLI VE ETKİLEŞİMLİ DENEYİMLER KATILIMI ARTIRIYOR

Panelistler, isteğe bağlı içeriklerin yanı sıra konserler ve etkileşimli canlı programların, izleyiciler arasında ortak anlar yaratarak televizyon deneyimini yeniden tanımladığını vurguladı. Senkronize prömiyerler ve gerçek zamanlı etkileşim teknolojileri, televizyonu pasif izleme alışkanlığından çıkarıp aktif katılıma dönüştürüyor.

Salek Brodsky, kültürel bağ kuran ve insanları bir araya getiren özgün içeriklerin önemine dikkat çekerek, canlı etkinliklere ve etkileşimli formatlara yatırım yapmayı sürdüreceklerini söyledi.

Video akış teknolojileri gelişimini sürdürürken Samsung, içerik üreticileri, izleyiciler ve reklam verenler için değer yaratan güçlü bir TV ekosistemi oluşturmaya odaklanıyor. 2026 ve sonrasında televizyonun geleceğini bu dönüşüm şekillendirecek.