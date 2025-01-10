İbrahim Yumaklı: Yaptırımlar nedeni ile İran'la iş birliğimizi sonlandırmadık

AA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye-İran Tarım Alanında İş Forumu'na katıldı.

İran ve Türkiye'nin potansiyellerini yeterince kullanamadığını dile getiren Yumaklı, "Yaptırımlar nedeni ile İran'la iş birliğimizi sonlandırmadık, bundan sonra da sonlandırmayacağız." dedi.

İKİ ÜLKENİN TİCARET HACMİ

İbrahim Yumaklı, toplantıda şu bilgileri verdi:

İki ülke arasındaki ticaret hacmi 5,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun yüzde 16'sı tarım ürünlerinden geldi. Bu veriler tarımın ülkelerimiz iş birliğindeki önemini gösteriyor.

"TİCARET HEDEFİ 30 MİLYAR DOLAR"

"Türkiye bir tarım ülkesidir." açıklamasında bulunan Yumaklı, "Türkiye olarak İran ile ikili ticaret hacmimizin 30 milyar dolarlık hedefe ulaşması için iş birliğimizi çeşitlendirerek geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.