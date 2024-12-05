AA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yoğurdun tüm dünyada Türkiye'deki gibi adlandırıldığını ve Anadolu'nun önemli bir değeri olarak bundan sonraki süreçte daha çok öne çıkacağını paylaşmıştı.

Bakan İbrahim Yumaklı, yeni yoğurt formülasyonuna ilişkin, "Patent süreci tamamlandığında artık Anadolu'nun dört bir tarafından toplanmış yoğurt mayalarının ticarileşmesi, Türkiye'de üretilen ürünlerde kullanılması söz konusu olacak." dedi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki Hektaş Çiftliği'nde Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneğince düzenlenen "3. Global Farm Summit (Çiftlik Zirvesi)" etkinliğinin açılış programının ardından beraberindekilerle stantları gezen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeni oluşturulan yoğurt formülasyonuyla ilgili gazetecilere açıklama yaptı.

ER-GE ÇALIŞMALARI TİCARİLEŞECEK

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesinde Türkiye'nin tarımsal üretimine katkı yapacak AR-GE çalışmalarının birçok konuda sürdüğünü belirten Yumaklı, bunların ticarileşmesi için yeni bir çalışma başlattıklarını ifade etti.

"3 YILDIR ÇALIŞILIYOR"

Özellikle ithal ürünlere bağımlılığı azaltma konusunda çalıştıklarını vurgulayan Yumaklı, şöyle konuştu:

Çok kıymetli arkadaşlarım, üzerinde 3 yıl çalıştıkları yoğurt mayasıyla ilgili çalışmaları buraya gelen ziyaretçilerin beğenilerine sundular. Patent süreci tamamlandığında artık Anadolu'nun dört bir tarafından toplanmış yoğurt mayalarının ticarileşmesi, Türkiye'de üretilen ürünlerde kullanılması söz konusu olacak.

"İÇİNDE HİÇBİR KATKI MADDESİ YOK"

Bu konuda da özellikle içinde hiçbir katkı olmaksızın dayanıklılığını 3-4 kat zaman olarak artıracak doğal yoğurt mayalarının ithalatı sona ermiş olacak. Bu çalışmada başarı gösteren, çalışmayı sona erdiren ve ülkemizin hakikaten belki çok küçük bölüm ya da başlığı gibi görülebilir, bu ve benzeri konularda ithalat bağımlılığını sona erdiren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum.

"TÜRKİYE YÜZYILI ÜRETİCİNİN YÜZYILI OLACAK"

Yumaklı, Türkiye Yüzyılı'nın üreticinin yüzyılı olacağını dile getirerek, "Bizler de Bakanlık olarak, kimler bu konuda kendinden vererek çalışıyorsa, bizimle beraber çalışma arzusu ve isteği varsa, önünün açılmasının istediği konular varsa yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.