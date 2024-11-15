AA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi temasta bulunmak üzere Kilis'e gitti.

Kilis Zeytin Festivali'nin kortej yürüyüşüne katılan Bakan Yumaklı, buradaki konuşmasında, zeytin üretimi ve Bakanlığın taklit ve tağşiş listesinde yer alan uygunsuzluklarla ilgili bilgi verdi.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, halkın sağlığıyla oynayanların gözünün yaşına bakılmayacağını da tekrarladı.

"ZEYTİNDE TÜRKİYE DÜNYA 5'İNCİSİ"

Türkiye'nin zeytin üretiminde dünya çapında önemli bir yeri olduğunu aktaran Yumaklı, şöyle konuştu:

Dünya zeytin üretiminin yüzde 14'ü bizde, zeytinyağı üretiminde 5'inciyiz. Bütün gayretimiz bu konuda daha üst sıralara çıkmak hatta zirveye oturmak. Dolayısıyla bu konuda hem Sanayi Bakanlığımız hem Ticaret Bakanlığıyla yoğun bir çaba ve gayretin içerisindeyiz.

"ZEYTİNYAĞI REKOLTESİ 475 BİN TON"

Bu konuda üreticilerle çeşitli çalışmalar gerçekleştireceklerini bildiren Yumaklı, "Zeytinyağı ihracatında da 4'üncüyüz bunu da yine üst sıralara taşımak istiyoruz. 2024'te Türkiye çapında bir var yılı söz konusu ve yüzde 137'lik bir artış bekliyoruz. 3,6 milyon tonluk bir zeytin üretimini inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Yaklaşık 750 bin tonu da sofralık olarak üretilmiş olacak inşallah. Değerli kardeşlerim, 2024 yılında yine zeytinyağı üretimimizin yüzde 157 artışla yaklaşık 475 bin ton olacağını varsayıyoruz. Bu yıl zeytinyağı ihracatında çok ciddi bir artış bekliyoruz." diye konuştu.

"ZEYTİNYAĞINDA 374 UYGUNSUZLUĞU TESPİT ETTİK"

Yumaklı, konuşmasında "Halkımızın sağlığıyla oynayanların hiçbir şekilde gözünün yaşına bakmayacağımızı defaatle söyledik." diyerek şu açıklamada bulundu:

2024 yılında zeytinyağında taklitle tağşiş yapılan 374 uygunsuzluğu tespit ettik. Buradaki bizim bunları tespit etmemiz değil üreticinin emeğine, göz dikenlerin işte o bahsetmiş olduğum, gözünün yaşına bakmama hususunu yerine getireceğiz inşallah.

"ZEYTİN ÜRETİMİNDE KİLİS'İN YERİ ÖNEMLİ"