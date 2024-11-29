İbrahim Yumaklı, Zonguldak'taki saldırıyı sert dille kınadı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Zonguldak’ta su ürünleri denetimleri sonucu asgari boyutların altında hamsi avlayan gemiye idari yaptırım uygulanırken su ürünleri mühendisi görevlinin fiziki ve sözlü saldırıya uğradığını aktararak, yaşanan olayı kınadı.

"SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSİ SALDIRIYA UĞRADI"

Bakanı İbrahim Yumaklı, yetersiz boyda balık avlayan balıkçılara uygulanan ceza sırasında görevlilere saldırılmasına hakkında bilgi vermek amaçlı yayınladığı mesajda şu ifadeleri kulandı:

"SALDIRIYI SERT DİLLE KINIYORUM"

Zor şartlar altında sürdürülebilir balıkçılık anlayışla görevini yerine getiren arkadaşımıza yapılan saldırıyı en sert dille kınıyorum.

"OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Mesai arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletirken sürecin sonuna kadar Bakanlık olarak takipçisi olacağımızın da bilinmesini isterim.