İbrahim Yumaklı'dan damızlık et işletmesi kurma çağrısı

AA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genişletilmiş Ticaret Borsaları Konsey Toplantısı'nda konuşma yaptı.

İbrahim Yumaklı, burada TOBB üyelerine damızlık et işletmesi kurmaları çağrısında bulunarak, "İmkanlarınız ölçüsünde 100, 500 ya da 1000 başlık damızlık etçi ırk işletmesi kurdurmanız ülkemiz açısından önemli." dedi.

Toplantı kapsamında sanayide "Su Verimliliği Seferberliği"ne uygun şekilde suyun verimli ve etkin kullanılmasını sağlayacak protokolü imzalandı.

SEKTÖRÜN GELİŞMESİ İÇİN

Yumaklı, TOBB Genişletilmiş Ticaret Borsaları Konsey Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, sektörün gelişmesi ve rekabet gücünün artmasının birçok etkene ve dinamiğe bağlı olduğunu belirtti.

Sektör temsilcilerinin 81 ilde büyük emekle ekip, biçip, işleyerek, markalaştırdığını dile getiren Yumaklı, Bakanlık olarak bu süreçte üreticilere ellerinden gelen desteği sağladıklarını, sektörün gelişmesi için tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.

"22 YILDA TARIM SEKTÖRÜNE AKTARILAN DESTEK 1,3 TRİLYON LİRA"

Yumaklı, çiftçilerin alın teri ve emeğiyle ülke tarımının her geçen gün daha da büyüdüğünü belirterek şöyle devam etti:

Tarım sektörüne stratejik olarak yaklaştık. Son 22 yılda tarım sektörüne aktarılan destek 1 trilyon 365 milyar lira. Bitkisel üretim miktarımızı yıllık 139 milyon tona çıkararak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. Büyükbaş hayvan varlığımızı yüzde 67, küçükbaş hayvan varlığımızı yüzde 64, süt üretimimizi yüzde 155, kırmızı et üretimimizi ise yüzde 206 artırdık, 782 baraj inşa ettik, 24 milyon dekar araziyi sulamaya açtık.

"TOHUMLUK ÜRETİMİMİZİ 9 KAT ARTIRDIK"

Kırsal kalkınma alanında 95 bin projeye yaklaşık 120 milyar lira kaynak sağladık. Tohumluk üretimimizi 9 kat, tohumluk ihracatımızı 10 kat artırdık. Tarımsal hasılamız da 68,5 milyar dolara çıkardık. Ayrıca 31 milyar dolarlık tarımsal ihracatımızla net ihracatçı konumdayız. Şimdi yeni hedefler için çalışıyoruz.

"GIDA ARZ GÜVENLİĞİ KONUSUNUN MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ"

Bütün ülkeler için gıda arz güvenliği konusunun milli güvenlik meselesi olduğunu ifade eden Yumaklı, ülkelerin kendi kaynaklarını gözeterek daha korumacı davrandığını söyledi.

Yumaklı, ülke kaynaklarını en verimli şekilde kullanmanın önemine işaret ederek, "Bu kapsamda bitkisel ve hayvansal üretim ile su ürünlerinde planlamayı hayata geçirdik. İşlenmeyen arazilerin üretime kazandırılması, tarımsal alanların kayıt altına alınması, sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılması ve tarım sayımıyla ilgili çalışmaların başlatılması, tarımda devrim niteliğinde uygulamalar oldu." dedi.

"IPARD III'TE 39 PROJE, 635 MİLYON LİRA HİBE DESTEĞİ ALMAYA HAK KAZANDI"

IPARD desteklerinin verildiği il sayısını 42'den 81'e çıkardıklarını anımsatan Yumaklı, şöyle konuştu:

İstiyoruz ki üretilen ürünlerin katma değerli hale dönüşmesi çok daha hızlı olsun. IPARD I ve II programları çok başarılı şekilde gerçekleşti, IPARD III'ün de çağrısına başladık. IPARD III'te birinci başvuru çağrı ilanı kapsamında gıda işleme ve pazarlama sektörlerine yönelik değerlendirme sürecinin tamamlandığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu manada 39 proje, 635 milyon lira hibe desteği almaya hak kazandı. Projelerin yatırım süreci tamamlandığına ülke ekonomisine katkısının 1,3 milyar liraya ulaşacağını öngörüyoruz.

"SEFERBERLİK BAŞLATIYORUZ"

Bakan Yumaklı, kırmızı etle ilgili yeterlilik oranının yüzde 95 olduğunu belirterek şunları kaydetti:

Kalan yüzde 5'lik kısmı yerli imkanlarla karşılayabilmek için ihtiyaç olan besilik dananın üretilmesi seferberliğini başlatıyoruz. Bu kapsamda Iğdır ve Ceylanpınar tarım işletmelerimizde damızlık etçi ırk sığır yetiştiriciliğini başlattık. Önümüzdeki ay Iğdır işletmemiz tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak.

"İKİ İŞLETMEDE İLK AMACIMIZ 70 BİN BAŞLIK KAPASİTEYE ULAŞMAK"

Ceylanpınar işletmesinin ise Haziran 2025'e kadar tam kapasiteyle çalışmasını bekliyoruz. Bu iki işletmede ilk amacımız 70 bin başlık kapasiteye ulaşmak. Onun için damızlık hayvanlardan doğan dişileri damızlık kadromuza katacağız. Erkekleri de besiye alıp, kesim döneminde Et Süt Kurumu'nun regülasyon faaliyetinde değerlendireceğiz. Bu tür işletmelerin artmasını önemsiyoruz.

"100, 500 YA DA 1.000 BAŞLIK DAMIZLIK ETÇİ IRK İŞLETMESİ KURUN"