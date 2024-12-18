İbrahim Yumaklı'dan Somali ile balıkçılıkta iş birliği mesajı

AA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Somali Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanı Ahmed Hassan Aden ile bir araya geldi.

Bakan İbrahim Yumaklı, "Somali'deki mevcut kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlayarak, kazan-kazan ilkesiyle Türk balıkçıların, müteşebbislerin ülkenizde faaliyet gösterebileceğini düşünüyorum." dedi.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre İbrahim Yumaklı, görüşmede, ziyaretin Türkiye ile Somali arasındaki güçlü dostluk bağlarının bir yansıması olduğunu bildirdi.

"SOMALİ İLE İKİLİ İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK İÇİN BÜYÜK BİR ÇABA GÖSTERİYORUZ"

Somali bakan Aden ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta ağırlamaktan duyduğu memnuniyete işaret eden Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Somali ile ikili ilişkileri geliştirmek için büyük bir çaba gösterdiklerini aktardı.

"KAZAN KAZAN İLKESİYLE ÇALIŞACAĞIZ"

Yumaklı, balıkçılık başta olmak üzere birçok alanda iş birliği fırsatları bulunduğuna dikkati çekerek, "Türk balıkçılar uluslararası sularda başarılı faaliyetler yürütüyor. Balıkçılık alanındaki tecrübelerimizi karşılıklı paylaşabileceğimizi, bilgi ve deneyimimizi Somali'ye götürebileceğimizi, Somali'deki mevcut kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlayarak kazan-kazan ilkesiyle Türk balıkçıların, müteşebbislerin ülkenizde faaliyet gösterebileceğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

İLK TOPLANTININ TÜRKİYE'YE YAPILMA ÖNERİSİ

Bu iş birliği için "teknik komite" oluşturulması ve ilk toplantının Türkiye'de yapılması önerisinde bulunan Yumaklı, süreç içinde iki ülkenin, balıkçılık kaynaklarının sürdürülebilirliği ilkesi doğrultusunda önemli çalışmalar gerçekleştirebileceğini kaydetti.