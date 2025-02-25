IEA Başkanı Fatih Birol, Avrupa'nın LNG tedariği için Katar'ı işaret etti

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Avrupa, Rus sıvılaştırılmış doğalgazını (LNG) kullanıyor.

Avrupa enerji kaynağını değiştirmek istiyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Avrupa ülkelerinin Rus LNG'sini Katar başta olmak üzere diğer kaynaklarla değiştirmesi gerektiğini belirtti.

Birol, bu öngörüsünü Londra'daki Uluslararası Enerji Haftası kapsamında yaptığı konuşmada dile getirdi.

Fatih Birol, Avrupa ülkelerinin kendi ekonomilerinin yara almaması için Rusya'dan önemli miktarda LNG ithalatını sürdürdüğünü ifade etti.

KAYNAK DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN 2027'Yİ İŞARET ETTİ

Avrupa'nın Rusya'dan LNG ithalatını farklı kaynaklarla değiştirebileceğini dile getiren Birol, "2027 itibarıyla Rus LNG'sini Katar başta olmak üzere diğer kaynaklarla değiştirmenin tam zamanı olabilir." dedi.

KÜRESEL LNG PİYASASINDA ARTIŞ BEKLENTİSİ

Küresel LNG piyasasında 2026'dan itibaren büyük bir kapasite artışı beklenirken, Katar ve ABD'nin bu kapasite artışında başı çekeceği tahmin ediliyor.