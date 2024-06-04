IEA: Yenilenebilir enerji kapasitelerine hızlı geçiş çağrısı Dünyada fosil yakıtlar terk edilirken yenilenebilir enerjiye olan yatırım devam ediyor. Uzmanlar tarafından ülkelerin yenilenebilir enerji hedeflerinin bir eylem planına dönüştürülmesi öneriliyor.

AA

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi COP28'de açıklanan küresel yenilenebilir enerji kapasitesini 3 katına çıkarma taahhüdü kapsamında önemli bir çalışmaya imza attı.

IEA, ülkelerin hedefleri ve bu hedefe ulaşmak için gereken politikaların analiz edildiği raporu yayınlandı.

Küresel yenilenebilir enerji kapasitesini 2030'a kadar 3 katına çıkarma hedefine ulaşılabilmesi için hükümetlerin vaatlerini hızla eylem planına dönüştürmesi gerektiği belirtildi.

150 ülkeye ilişkin analiz yapıldı

Yaklaşık 150 ülkeye ilişkin analizin yer aldığı rapora göre, geçen yıl Dubai'de düzenlenen COP28'de ülkelerin taahhüt ettiği küresel yenilenebilir enerji kapasitesini 3 katına çıkarma hedefi iddialı ancak başarılabilir.

Ülkelerin amaçları ve mevcut uygulama planları söz konusu hedefle uyumlu olmamasına rağmen hükümetlerin gelecek aylarda Ulusal Katkı Beyanları (NDC) aracılığıyla bu hedefin gerçekleşmesini sağlayacak güçlü planlar ortaya koyması için büyük bir fırsatı bulunuyor.

Küresel yenilenebilir enerji kapasitesi 2030'a kadar 1300 gigavata çıkacak

Ülkelerin mevcut NDC'leri kapsamındaki planlar, küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin 2030'a kadar 1300 gigavata çıkacağına işaret ediyor. Bu da Dubai'de açıklanan taahhüt için gerekli kapasitenin yalnızca yüzde 12'sine karşılık geliyor. Ancak Ajansa göre hükümetlerin yerel planları 2030'a kadar 8 bin gigavat yenilenebilir enerji kurulu gücünün oluşturulabileceğini gösteriyor.

Böylece, ülkelerin yerel planlarını NDC kapsamında plana dönüştürmesi, küresel yenilenebilir enerji kapasitesini 3 katına çıkarmak için gereken büyümenin yüzde 70'ne karşılık gelecek.

Küresel yenilenebilir enerji kapasitesini 3 kata çıkartmak amacı

Küresel yenilenebilir enerji kapasitesini 3 katına çıkarmak için ise dünyadaki yenilenebilir enerji gücünün 11 bin gigavata ulaşması gerekiyor.

"Küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefi"

IEA Başkanı Fatih Birol, rapora ilişkin değerlendirmesinde, COP28'de yaklaşık 200 ülkenin küresel yenilenebilir enerji kapasitesini 3 katına çıkarma taahhüdünde bulunduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Bu hedef, küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırma hedeflerini canlı tutmak için kritik adımlardan biri. Bu rapora gösteriyor ki küresel yenilenebilir enerji kapasitesini 3 katına çıkarma hedefi iddialı olmasına rağmen başarılabilir ancak hükümetlerin vaatlerini hızla eylem planlarına dönüştürmesi gerekli.

Birol tarafından COP28 hedeflerini gerçekleştirerek ülkelerin daha güvenli, ekonomik ve sürdürülebilir bir enerji sistemine geçişi hızlandırabilmesi için büyük fırsatları olduğu kaydedildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)