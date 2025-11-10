Iğdır’da hamsi, 3 kilogramı 100 liradan satılınca kasa kasa tükendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Iğdır’da havaların soğumasıyla birlikte balık tezgahlarında bolluk yaşanıyor. Özellikle hamsi, hem çeşitlilik hem de uygun fiyatıyla vatandaşların ilgisini çekiyor.

Balıkçıların ağlarına bolca takılan hamsi, tezgahlarda kilogramı 35 liradan satışa sunuluyor. Kampanya kapsamında ise 3 kilo hamsi 100 liraya alıcı buluyor. Uygun fiyatı duyan vatandaşlar, tezgahların önünde yoğunluk oluşturdu. Gün boyunca süren yoğunluk, balıkçılara hareketli anlar yaşattı.

"HALK YESİN DİYE FİYATLARI DÜŞÜK TUTTUK"

Balıkçı işletmesinin sahibi, vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını belirterek kampanyanın bir süre daha süreceğini söyledi:

18 yıldır balıkçıyım. Karadeniz’de hamsi şu an 100 liradan satılıyor ama biz Iğdır’da 3 kilosunu 100 liraya veriyoruz. Halkı düşünerek fiyatı düşük tuttuk. Bu kampanya bir hafta, en fazla 10 gün sürer. Hamsi Rusya’ya göç ettikten sonra fiyat artar.

BALIK, KIRMIZI ETE ALTERNATİF OLDU

İşletmeci, kırmızı et ve tavuk fiyatlarının yüksekliği nedeniyle vatandaşların balığa yöneldiğini vurguladı: