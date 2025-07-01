"Iğdır’da kayısı 1 TL İstanbul’da 120 TL satılıyor' iddiasına ceza

Ticaret Bakanı Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medyada “Iğdır’da kayısı 1 TL İstanbul’da 120 TL satılıyor” şeklinde yapılan paylaşımlar üzerine harekete geçildiğini duyurdu.

Yapılan denetimlerde, iddiaları paylaşan Tuzluca CHP Aday Adayı Bilgihan Ova'ya 1 milyon 400 bin TL ceza kesildiği belirtildi.

Gürcan Iğdır'da yapılan incelemelerde fiyatların paylaşımlarda belirtildiği gibi olmadığı, paylaşımı yapan kişinin kayıtlı mükellef olmadığı, kamuoyunu yanıltan paylaşım yaptığı için de yaptırım uygulandığını aktardı.

"PİYASA DÜZENİNİ BOZANLARI AFFETLEYECEĞİZ"

Sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Ticaret Bakanlığı olarak, piyasa düzenini bozan ve halkı yanıltıcı davranışlarda bulunanları asla affetmeyeceğiz." diyen Mahmut Gürcan, şu ifadeleri kullandı:

29 Haziran 2025 tarihinde sosyal medyada 'Iğdır’da kayısı 1 TL İstanbul’da 120 TL satılıyor' şeklinde yapılan paylaşımlar üzerine, Ticaret Bakanlığımızın denetim ekipleri 30 Haziran 2025 tarihinde Iğdır Merkez’de gerekli incelemeleri başlatmıştır.

PAYLAŞIMI YAPANA ULAŞILDI

Yürütülen denetim sonucunda ilgili paylaşımı yaptığı belirlenen Tuzluca CHP Aday Adayı Bilgihan Ova isimli şahsa ulaşılmış; yapılan görüşme resmi tutanakla kayıt altına alınmıştır.

"IĞDIR'DA KAYISI 35, İSTANBUL'DA 90 LİRA"

Denetim ekiplerimizce yapılan incelemeler neticesinde; Bilgihan Ova isimli şahsın Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı olmadığı, Hal Kayıt Sistemi’ne (HKS) kayıtlı olmadığı, herhangi bir vergi mükellefiyetinin bulunmadığı, Iğdır’da kayısının kilogram fiyatının 35-40 TL arasında olduğu, İstanbul’daki marketlerde ve satış noktalarında ise raf fiyatının kilogram başına 70 ila 90 TL arasında değiştiği tespit edilmiştir.

KAMUOYUNU YANITMAYA YÖNELİK PAYLAŞIMLAR

Ayrıca, söz konusu şahsın daha önceki yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Tuzluca Belediye Başkan adayı olduğu ve sosyal medya mecraları üzerinden kamuoyunu yanıltmaya yönelik siyasi paylaşımlar yaptığı tespit edilmiştir.

"1 TL'LİK OLAN KAYISILAR MEYVE SUYU ÜRETİMİ İÇİN KULLANILIYOR"

İlgili şahıs, resmi tutanakta Iğdır’da kayısının 1 TL’ye satılmadığını açıkça ifade etmiş; söz konusu paylaşımda yer alan kayısıların sofralık olmadığını, meyve suyu üretiminde kullanılmak üzere tedarik edilen ürünler olduğunu beyan etmiştir.

"1 MİLYON 400 BİN CEZA KESİLDİ"

Bu çerçevede, kamuoyunu yanıltıcı ve piyasa dengesini bozucu nitelikte gerçek dışı bilgi yaydığı tespit edilen Bilgihan Ova adlı şahsa, Ticaret Bakanlığımız tarafından 1 milyon 400 bin TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır.

"YAPTIRIMLARI KARARLILIKLA UYGULAYACAĞIZ"

Gürcan, paylaşımında "Ticaret Bakanlığı olarak, üreticilerimizin emeğini değersizleştiren, tüketicilerimizi yanıltan ve piyasa düzenini bozan hiçbir girişime asla müsamaha göstermeyecek; bu tür girişimlerde bulunan kişi ve kurumlara karşı gerekli tüm yaptırımları kararlılıkla uygulayacağız." dedi.