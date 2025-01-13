İhracat birim değer endeksi kasımda yüzde 1,3 arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2024 dönemine ilişkin dış ticaret endekslerini yayımladı.

İhracat birim değer endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde1,3 arttı.

Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 12,3 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,0 arttı, yakıtlarda yüzde 10,1 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,1 arttı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 4,1 AZALDI

İhracat miktar endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 12 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,7 azaldı, yakıtlarda yüzde 16,3 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,4 arttı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 3,3 arttı.

İthalat miktar endeksi yüzde 0,4 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 3,5 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 0,9 arttı.

Dış ticaret haddi 2024 yılı Kasım ayında 84,9 olarak gerçekleşti.