İhracatçılara vergi indirimi, esnafa yeni kredi paketi açıklandı

Ekonomiye canlılık getirecek önemli adımlar atılıyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ı Bursa iş dünyasıyla buluşturdu.

Prof. Dr. Bolat, toplantıda ihracatçılara vergi indirimi, esnafa yeni kredi paketi ve finansman desteklerinin artırılması gibi yeni ve güncel düzenlemeleri açıkladı.

BTSO’nun Nisan Ayı Meclis Toplantısı'nda konuşan Ticaret Bakanı Bolat, özellikle ihracatçıların rekabet gücünü artırmaya yönelik yeni vergi düzenlemeleri ve finansman imkânlarının kısa sürede hayata geçirileceğini belirtti.

İHRACATÇIYA VERGİ İNDİRİMİ

Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imalatçı ihracatçılar için kurumlar vergisinin yüzde 9’a, ticaret yapan ihracatçılar için ise yüzde 14’e düşürüleceğini açıklandığını hatırlatarak, “Söz konusu düzenlemeler kısa süre içinde yasalaşarak yürürlüğe girecek. Bu düzenlemelerin ihracat performansımıza doğrudan destek sağlayacağını düşünüyoruz.” dedi.

Transit ticaretin vergiden muaf tutulmasına yönelik çalışmaların da sürdüğünü belirten Bolat, İstanbul Finans Merkezi’nin uluslararası sermaye için daha cazip hale getirilmesinin hedeflendiğini dile getirdi.

FİNANSMAN DESTEKLERİ GENİŞLETİLİYOR

İhracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla sağlanan desteklerin artırıldığını vurgulayan Bolat, Merkez Bankası reeskont kredilerinde limitlerin yükseltilmesi için çalışmaların son aşamaya geldiğini açıkladı. Geçtiğimiz yıl ihracatçılara 870 milyar lira tutarında reeskont kredisi kullandırıldığını hatırlatan Bolat, bu krediler kapsamında 275 milyar liralık faiz desteği sağlandığını belirtti.

Günlük kredi limitinin 4,5 milyar liraya ulaştığını ifade eden Bolat, önümüzdeki dönemde bu limitlerin daha da artırılacağını kaydetti. Döviz dönüşüm desteğinin süresinin uzatılmasına yönelik çalışmaların da Ekonomi Koordinasyon Kurulu gündeminde olduğunu aktaran Bolat, destek mekanizmalarının sektörel ihtiyaçlara göre yeniden şekillendirileceğini söyledi.

BURSA ESNAFINA YENİ KREDİ PAKETİ

Bursa’daki esnaf ve sanatkârlara yönelik yeni bir finansman desteğini de duyuran Bakan Bolat, TESKOMB kefaletiyle Halkbank kaynaklarından 200 milyon liralık kredi paketinin kente tahsis edileceğini açıkladı. Geçen yıl Bursa’da esnafa 7 milyar liralık finansman sağlandığını belirten Bolat, bu yıl kredi maliyetlerinin yüzde 20 seviyesine düşürüldüğünü ifade etti. Kentte yaklaşık 88 bin esnafın faaliyet gösterdiğini kaydeden Bolat, desteklerin devam edeceğini dile getirdi.

“BTSO’DA BURSA’YA VERİLEN HİZMETLERDEN KIVANÇ DUYUYORUZ”

Konuşmasında Bursa ekonomisine de özel bir parantez açan Bolat, BTSO’da Bursa’ya yapılan hizmetleri yerinde görmekten büyük kıvanç duyduklarını ifade etti. Bolat, “BTSO öncülüğünde ilk olarak yüksek teknolojili sanayi bölgemiz TEKNOSAB hayata geçirildi. Şimdi de yine TEKNOSAB’ın içinde Lojistik Teknopark gibi önemli bir proje hayata geçiyor. 210 milyon dolarlık bu proje de inşallah önemli bir değer olarak hizmete açılacak.” diye konuştu.

Bursa’nın ekonomik gücüne de dikkat çeken Bolat, kentin faaliyet bazında 20 milyar dolarlık mal ihracatına sahip olduğunu belirterek, “Üretim gücüyle, istihdamıyla da ülke ekonomisinin altın şehirlerinden birisi olarak parlıyor. Bursa, üretimi, istihdamı ve ihracatıyla ülkemizin moral ve motivasyon kaynağı olan şehirlerinden biridir.” dedi.

“BURSA’YA 23 YILDA 785 MİLYAR LİRALIK YATIRIM”

Son 23 yılda Bursa’ya toplam 785 milyar liralık kamu yatırımı yapıldığını belirten Bolat, ulaşımdan enerjiye, tarımdan sanayiye kadar birçok alanda önemli projelerin hayata geçirildiğini söyledi. Bolat, Bursa’nın hem sanayi hem de tarım üretiminde stratejik bir merkez olduğunu vurgulayarak, kentin Türkiye ekonomisindeki rolünün önümüzdeki dönemde daha da güçleneceğini ifade etti.

“KÜRESEL GELİŞMELER TÜRKİYE’Yİ ÖNE ÇIKARIYOR”

Küresel ticarette yaşanan gelişmelere de değinen Bolat, artan jeopolitik riskler ve ticaret kısıtlamalarının güvenilir üretim merkezlerine olan talebi artırdığını söyledi. Türkiye’nin güçlü üretim altyapısı ve lojistik avantajlarıyla bu süreçte öne çıktığını belirten Bolat, ülkenin güvenilir bir tedarik ve üretim üssü konumunu güçlendirdiğini ifade etti.