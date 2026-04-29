Ali Babacan'ın dili sürçtü

Siyasetin gündemi yoğun...

Orta Doğu'da yaşanan savaşta son durum dikkatle takip edilirken iç siyasette de başta ara seçim tartışmaları olmak üzere birçok önemli gündem madde bulunuyor.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamasında ülke ekonomisine ilişkin bazı eleştirilerde bulunan Babacan, tartışma yaratacak bir çıkışa imza attı.

"S*** S*** VATANDAŞIN AĞZINDA DİŞ KALMADI"

Vatandaş dişini sıka sıka ağızda diş kalmadı' demek isteyen Babacan, dili sürçerek yanlışlıkla 'Vatandaş dişini s*** s*** ağızda diş kalmadı" ifadelerini kullandı.

Bir iki saniyeliğine ne yapacağını şaşıran Babacan, kısa süreli bir afallamanın ardından sözlerini düzeltti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Öte yandan Babacan'ın dilinin sürçtüğü anlar, kısa süre içinde sosyal medyada defalarca kez paylaşılarak viral oldu.

Bazı kullanıcılar yaşanan olayı komik bulurken bazıları ise Babacan'ı eleştirdi.