Almanya'da Cehennem Necati'nin çetesi Hells Angels'e 1200 polisle baskın yapıldı

Çetelerle mücadele sadece Türkiye'nin gündemi değil.

Almanya'da da bu konuda önemli çalışmalara imza atılıyor.

Ancak gerçekleştirilen son operasyon, Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor.

CEHENNEM NECATİ'NİN ÇETESİNE 1200 POLİSLE BASKIN

Ülkenin Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaletinde polisler tarafından, "Hells Angels" adlı motosiklet çetesini hedef alan geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.

28 KENTTE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yaklaşık 1200 polis memuru, Leverkusen, Köln, Dortmund ve Duisburg’un da aralarında bulunduğu 28 kentte operasyon gerçekleştirdi.

Sabahın erken saatlerinde başlatılan operasyon kapsamında, çete üyeleri ve bağlantılı kişilere ait adresler hedef alındı.

MEVCUT BAŞKAN YAKALANDI

Operasyonda örgütün şu an başında olduğu belirlenen 46 yaşındaki bir şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Savcılık sözcüsü, açıklamasında tutuklama emrinin dün Düsseldorf Bölge Mahkemesi'ndeki soruşturma hakimi tarafından çıkarıldığını duyurdu.

50'DEN FAZLA ADRESTE ARAMA YAPILDI

50’den fazla adrese baskın düzenlendiğini açıklanırken baskın yapılan yerler arasında çete üyeleri ile iş ortaklarına ait konutlar ve ofislerin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan çetenin Leverkusen merkezli derneğinin de yasaklanarak fesih kararı verildiği de gelen bilgiler arasında yer aldı.

44 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM

Polis baskınlarında çok sayıda motosiklet, otomobil, kulüp yeleği, lüks saat, silah, bıçak, uyuşturucu madde ve nakit para bulundu.

Toplam 44 şüpheli hakkında işlem yürütülüğü duyuruldu.

'CEHENNEM NECATİ' DETAYI

Operasyon sonrası çetenin önde gelen isimlerinden biri olduğu öne sürülen ve “Cehennem Necati” lakabıyla bilinen Necati Arabacı’nın adı yeniden gündeme geldi.

'Köln’ün babası' ya da 'Cehennem Necati' lakaplarıyla da bilinen "Cehennem Melekleri" isimli suç örgütünün lideri Coşkun Necati Arabacı, geçtiğimiz 7 Ekim sabahı İzmir Menderes Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alınmış, ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

HAKKINDAKİ İDDİALAR

İddialara göre Arabacı, Köln’deki genelevler bölgesinde etkili bir yapı kurarak önemli bir servet elde etti.

Arabacı'nın, Almanya ve Avrupa genelinde paravan şirketler üzerinden çok sayıda işletme ve yasa dışı ağ kurduğu öne sürüldü.

YAKALANMA SÜRECİ

Organize suç örgütü elebaşı Coşkun Necati Arabacı'nın, 5 Ekim 2025'te Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan Adnan Menderes Havalimanı'na geldiği tespit edilmiş, şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arabacı, nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Asliye Ceza Mahkemesince hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararı verilen Arabacı, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden tutuklanmıştı.