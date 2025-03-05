İki ayda fındık ihracatından 426 milyon dolar gelir

AA

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliği, fındık ihracatı verilerini paylaştı.

Türkiye, ocak ve şubat aylarında fındık ihracatından 426 milyon 29 bin dolar gelir elde etti.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliğinden alınan bilgiye göre, 1 Ocak-28 Şubat döneminde 52 bin 259 ton fındık dış satımı gerçekleştirildi.

426 MİLYON 29 BİN DOLARLIK KAZANÇ

İhracat karşılığında yılın ilk iki ayında toplam 426 milyon 29 bin dolar kazanıldı.

GEÇEN YILKİ İHRACAT

Geçen yılın aynı döneminde 52 bin 291 ton fındık ihracatı yapılmış, 401 milyon 758 bin dolar kazanç elde edilmişti.