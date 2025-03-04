Fındık ihracatının 6 aylık geliri 1,5 milyar doları aştı

AA

Türkiye, fındık ihracat sezonunun 6 aylık döneminde bu üründen 1,5 milyar doları aşkın gelir elde etti.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2024-2025 ihracat sezonunun 1 Eylül 2024-28 Şubat 2025 dönemine ilişkin bilgi verdi.

Verilen bilgilere göre, söz konusu tarihler arasında yurt dışına 1 milyar 520 milyon 642 bin 135 dolar karşılığında 186 bin 828 ton fındık satıldığı belirtildi.

GEÇEN YILIN İHRACAT GELİRİ

Geçen sezonun aynı döneminde 167 bin 125 ton fındık ihracatı karşılığı 1 milyar 209 milyon 487 bin 609 dolar gelir sağlandı.