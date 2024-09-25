İkinci el araç satışında yeni dönem başlıyor 27 Eylül'de ‘Güvenli Ödeme Sistemi' zorunlu hale gelecek ve araç satışında dolandırıcılık ortadan kalkacak. Sektör temsilcileri, sistemin halihazırda kullanıldığını ve kolay olduğunu belirtiyor.

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İHA

Ticaret Bakanlığı, araç satışında alıcıyı ve satıcıyı koruma amacıyla uygulanacak "Güvenli Ödeme Sistemi"nin 27 Eylül itibarıyla zorunlu hale geldiğini açıkladı.

İkinci el araç alım satımı sırasında nakit olarak ödenecek araç satış bedelini güvence altına alan "Güvenli Ödeme Sistemi" ile dolandırıcılıkların önüne geçilmesi, alıcıyı ve satıcıyı korumak hedefleniyor.

ARAÇ SATIŞINDA SAHTE PARA VE SATIŞ BEDELİNİN ÖDENMEMESİ GİBİ RİSKLER ORTADAN KALKIYOR

Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği iş birliğiyle uygulamaya alınan Güvenli Ödeme Sistemi ile nakit taşıma, sahte para ve satış bedelinin ödenmemesi gibi risklerin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Uygulamada, önce satıcı güvenli ödeme sürecini başlatacak, sonra alıcı notere gitmeden önce referans numarası ile parayı aracı kuruluşa yatıracak. Yeni ruhsatın çıkması yani satışın onaylanmasının ardından güvenli hesapta bekleyen para anında satıcının hesabına geçecek.

"GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ÇOK BASİT UYGULANACAK BİR SİSTEM"

Güvenli Ödeme Sistemi'nin 27 Ağustos'ta yetki belgesi bulunan işletmelerde zorunlu olarak uygulanmaya başladığını, 27 Eylül'de ise tüm araç satışları için zorunlu hale geleceğini belirten sektörün içinde faaliyet gösteren Gökhan Ardeşen, şöyle konuştu:

Güvenli Ödeme Sistemi çok basit uygulanacak bir sistem. Bu yöntem ile araç alım satımı çok daha güvenli oluyor. Sisteme dahil olan bankalarda araç bedeli ortak havuzda tutuluyor. Araç satışı gerçekleştiğinde siteme dahil bankaya bildirim gidiyor ve banka havuzda bekleyen satış bedelini anında satan kişinin hesabına aktarıyor.

"BANKA, SATIŞ BEDELİNDEN 105 LİRA MAHSUP EDECEK"

Uygulama güvenli bir sistem olduğunu ifade eden Ardeşen, ‘‘Biz yetki belgesi bulunan işletmeler olarak güvenli ödeme sistemini şu anda kullanıyoruz. Araç satışında banka, satış bedelinden 105 lira mahsup edecek. Bu bedelin 52,5 lirası işlem katılım payı olarak Türkiye Noterler Birliği'ne aktarılacak. Sistemi Ticaret Bakanlığı denetleyecek." şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)