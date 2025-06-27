İkinci el otomobil fiyatlardaki aşırı artış eğilimi azaldı

Sektör, Ticaret Bakanlığı'nın, "6 ay 6 bin kilometre" uygulamasının ardından fiyatlardaki aşırı artış eğiliminin azaldığını ve arz talep dengesinin kademeli olarak normalleşmeye başladığını dile getirdi.

MASFED Başkanı Aydın Erkoç, düzenlemenin uygulanmaya başlandığı günden bu yana faydalı sonuçlarının görüldüğünü söyledi.

Düzenlemenin piyasada oluşan yapay fiyat artışlarını dizginlediğine, tüketicilerin korunmasına katkı sağladığına dikkati çeken Erkoç, Federasyon olarak fırsatçılığın ve kayıt dışı ticaretin her zaman karşısında durduklarını vurguladı.

"UYGULAMA FİYATTAKİ ARTIŞI AZALTTI"

Düzenleme sonrası fiyatlardaki aşırı artış eğiliminin azaldığını ve arz talep dengesinin kademeli olarak normalleşmeye başladığını dile getiren Erkoç, "Önümüzdeki dönem bu düzenlemenin süresinin uzatılması yerine, kapsamlı ve kalıcı çözümler üzerinde durulmalıdır." dedi.

"DENETİMLER DEVAM ETMELİ"

Spekülatif fiyat oluşumlarının ve stokçuluk faaliyetleriyle mücadelenin, kayıtlı ve belgeli iş yapan esnafı zorlamadan, asıl sorunun kaynağına inilerek yapılması gerektiğine inandıklarını anlatan Erkoç, sektörde dengeyi korumak adına kayıt dışı satış yapan kişilere karşı denetimlerin devam etmesinin önemine dikkati çekti.