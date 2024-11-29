İLBANK'tan 28 şehre trafiği rahatan otopark projeleri

AA

Son yıllardaki nüfus artışı, cadde ve sokaklarda araçların düzensiz park edilmesi trafik akışını olumsuz etkiliyor.

Bunun için harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu İller Bankası Genel Müdürlüğü (İLBANK), Türkiye genelinde yaşanan park problemine çözüm için otopark projelerine finansman desteği sağlıyor.

Bu kapsamda İLBANK'ın desteğiyle son 5 yılda, 38 kapalı ve açık otopark kullanıma kazandırıldı, 8 otopark için ise çalışmalar devam ediyor.

TOPLAM 452 BİN 587 METREKARELİK OTOPARK KURULACAK

Projeler tamamlandığında 452 bin 587 metrekarelik otopark kullanıma sunulacak. Böylece 63 futbol sahası büyüklüğüne eş değer alan, park yeri olarak şehirlere kazandırılmış olacak.

26 İLDE GENİŞ KAPASİTELİ OTOPARKLAR DEVREYE ALINDI

Kapalı ve açık otoparklar, sürdürülebilir şehircilik anlayışı çerçevesinde modern teknolojiyle inşa ediliyor. Yaşam kalitesinin de artırılması hedeflenen projelerde, hava kirliliğinin azaltılmasına da katkı sunulması hedefleniyor.

28 İLDE MODERN OTOPARKLAR

İLBANK'ın finansman desteğiyle hayata geçirilen, aralarında Ankara, İstanbul, Antalya'nın da bulunduğu, 26 ildeki geniş kapasiteli modern otoparkların bazıları şöyle;

178 araç kapasiteli Ankara Beypazarı Belediyesi Kapalı Otoparkı,

56 araç kapasiteli Çankırı Belediyesi Büyük Cami Önü Yeraltı Otoparkı,

200 araç kapasiteli Antalya Alanya Belediyesi Otoparkı,

75 araç kapasiteli Isparta Belediyesi Kirazlıtepe Otoparkı,

450 araç kapasiteli Isparta Belediyesi İstiklal Mahallesi Yeraltı Katlı Otoparkı,

1.797 araç kapasiteli Antalya Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Üniversitesi Katlı Otoparkı,

106 araç kapasiteli Isparta Belediyesi Müftülük Önü Yeraltı Otoparkı,

160 araç kapasiteli Antalya Kaş Belediyesi Kınık Mahallesi Otoparkı,

1.500 araç kapasiteli Bursa Osmangazi Meydanı ve Otoparkı, 60 araç kapasiteli Yalova Kadıköy Otoparkı,

322 araç kapasiteli Bursa Kestel Kent Meydan Altı Kapalı Otoparkı,

200 araç kapasiteli Bursa İnegöl Belediyesi Meydan ve Yeraltı Otoparkı,

328 araç kapasiteli İstanbul Çekmeköy Kapalı Otoparkı,

1.102 araç kapasiteli Tekirdağ Büyükşehir Hizmet Binası Meydan Altı Otoparkı,

341 araç kapasiteli İstanbul Üsküdar Libadiye Kapalı Otoparkı,

1.000 araç kapasiteli Konya Büyükşehir Belediyesi Meram Katlı Otoparkı.