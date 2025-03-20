İlk 500 banka markası arasında Türkiye'den 6 isim var

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Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, "Banking 500-Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası 2025" çalışmasını tamamladı.

500 banka markasının toplam değeri 2024 yılındaki araştırmasına kıyasla yüzde 13 artarak 1,6 trilyon dolara ulaştı.

Dünyanın 500 değerli banka markası arasında 6 Türk bankası da yerini aldı.

LİSTEDEKİ TÜRK BANKALARI

İş Bankası, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın geçen yıla kıyasla sıralamada yükseldiği görüldü.

2024'te 223'üncü sırada yer alan İş Bankası 1,2 milyar dolar ile 196'ncı sıraya yükseldi.

Listede, Ziraat Bankası'nın 875 milyon dolarlık marka değeriyle 230'uncu, Garanti BBVA'nın 721 milyon dolarla 256'ncı, Vakıfbankın 386 milyon dolarla 360'ıncı, Akbank'ın 345 milyon dolarla 376'ncı, Yapı Kredi'nin 308 milyon dolarla 403'üncü olduğu görüldü.

DÜNYANIN EN DEĞERLİ BANKALARI

Buna göre, Çinli bankalar dünyanın en değerli markaları arasında ilk 4'te yer aldı. Çinli ICBC, yaklaşık 79,1 milyar dolarlık marka değeriyle bu yıl da zirvedeki yerini korurken ikinci sırayı 78,4 milyar dolarlık değeriyle China Construction Bank aldı.

Agricultural Bank of China 70,2 milyar dolarla üçüncü, Bank of China 63,8 milyar dolarla 4'üncü oldu.

En değerli banka sıralamasında Bank of America 45 milyar dolarla 5'inci, ABD'li Chase 44,2 milyar dolarla 6'ncı, ABD'li Wells Fargo 36 milyar dolarla 7'nci, ABD'li Citi 35,7 milyar dolarla 8'inci, ABD'li JP Morgan 32,4 milyar dolarla 9'uncu, China Merchants Bank 28,3 milyar dolarla 10'uncu sıraya yerleşti.

DÜNYANIN İLK 20 BANKASI

Dünyanın en değerli 500 bankası listesinde ilk 20 şöyle sıralandı: