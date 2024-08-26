İlk mücevher dezenfektanı İstanbul'daki kuyumcuların hizmetinde İTÜ'nün ürettiği dünyanın ilk mücevher dezenfektanı, İKO tarafından kuyumcuların hizmetine sunuldu. Bu cihazla müşteri mağazaya geldiğinde, kuyumcu tablalarındaki son model altın takı ve mücevherler sergilenmeden önce anında dezenfekte edilebilinecek.

Haber Merkezi

Özellikle, Kapalıçarşı ve Kuyumcukent gibi her gün dünyanın farklı coğrafyalarından on binlerce müşteriyi ağırlayan kuyumcular için hijyen büyük önem taşıyor.

İşlerine olan saygıları ve müşteri memnuniyeti adına pandemide işletmelerini açık bulunduran kuyumcular, bu süreçte hem can hem de önemli mal kayıpları yaşadı.

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO), sağlık dostu, destekleyici teknolojiyle geliştirilen altın takı ve mücevher hijyen setinin anında ve temassız dezenfeksiyon sağlayan hizmetiyle hem meslektaşlarını hem de müşterilerini korumayı hedefliyor.

İKO, dünyada ve Türkiye’de akreditasyon süreçlerini başarıyla geçen ve çok kısa sürede tüm dünyada kullanılacak olan yüksek teknolojili yerli ve milli altın takı ve mücevher hijyen cihazını dünyada ve Türkiye’de ilk defa kuyumcuların hizmetine sundu.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) topluluğunda 5 yıllık Ar-Ge sonucu geliştirilen dünya çapında patentli, dünyada ilk, tek anlık ve temassız mücevher dezenfektanı, tüm nesnelerin ve eşyaların yüzeylerini saniyeler içerisinde yüzde 99,99 oranında dezenfekte edebiliyor.

MÜŞTERİ VE KUYUMCULARIN SAĞLIĞI KORUNACAK

İKO Başkanı Mustafa Atayık, tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen mücevher dezenfektanı ile meslektaşlarının hem kendi hem de müşterilerinin sağlığını koruyacağını söyledi.

Atayık, mağazalarında bu hijyen cihazını kullanan tüm kuyumculara ‘Sağlık ve Hijyen Öncelikli İşletme Sertifikası’ verdiklerini açıkladı.

MÜCERHER DEZENFAKTANI KAPALIÇARŞI'DA

Mücevher dezenfektanı ile tüm nesnelerin ve eşyaların yüzeylerini saniyeler içerisinde yüzde 99,99 oranında dezenfekte ediliyor. İTÜ akademisyenleri tarafından 5 yıllık bir Ar-Ge sonucu geliştirilen cihaz, geleneksel dezenfeksiyon sistemlerinin uzun sürelerde sağladığı dezenfeksiyonu, patentli ve akredite dezenfeksiyon tekniği ile mikro saniyeler içinde yapabiliyor.

SANİYENİN MİLYONDA BİRİ HIZIYLA TEMİZLİYOR

Dezenfektan, iki farklı modeli ile saniyenin milyonda biri hızında yüzeylerde bulunan tüm virüs, bakteri, mikrop, mantar, küf, egzama ve maya gibi organizmaları yok ediyor. Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen teknoloji, anlık ve temassız dezenfeksiyon özelliğiyle insanların günlük yaşamda temas ettikleri nesneler ve yüzeylerde maksimum hijyeni sağlıyor.

Geçtiğimiz aylarda seri üretime geçen Amerika’dan FDA belgesi, İTÜ belgesi, Almanya ve Türkiye akreditasyon kurumu mikrobiyolojik belgeleri ile dünyada ve Türkiye’de tüm akreditasyon sürecini başarıyla geçen mücevher dezenfektanı, özellikle mağazalarında müşterileriyle birebir temasta olan mücevhercilerin kullanımına sunuldu.

KULLANIMI KOLAY

Çantada ve cepte taşınabilir Sterilisa Pro ve Sterilisa Mini modelleriyle tüm nesnelerin ve eşyaların yüzeylerini anlık olarak dezenfekte eden cihazın kullanımı oldukça kolay ve uygun fiyatlı olduğu belirtiliyor.

Cihazın kullanım ömrü ise yaklaşık 5 yıl. Hijyen cihazı, kuyumculukta tabladaki takıların yanı sıra kapı kolu, masa üstü ve tüm mağazada elle temas edilen yüzeylerde tek hareketle tüm bulaş riskini ortadan kaldırıyor. İstanbul Kuyumcular Odası, ayrıca bu hijyen teknolojisini tercih eden tüm işletmelere ‘Sağlık ve Hijyen Öncelikli İşletme Sertifikası’ veriyor.

"BİR İLKE İMZA ATTIK"

Pandemi ile birlikte dezenfeksiyon ve hijyen farkındalığının arttığını ifade eden İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yüksek teknolojili hijyen cihazını dünyada ve Türkiye’de ilk kez kuyumcu meslektaşlarına sunduklarını şöyle aktardı:

Pandemi süreci, müşterilerimizin ve personelimizin daha fazla hijyen ihtiyacını ortaya çıkardı. Biz de meslek odası olarak bu ihtiyaca cevap verebilmek adına sektöre yeni bir ürün sunma kararı aldık. Sektöre kazandırdığımız ürün, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) topluluğunda 5 yıllık bir Ar-Ge çalışmasının ürünüdür. Amerika'dan FDA sertifikalı ve Almanya akredite bağımsız kurumları tarafından test edilip onaylanmış elektronik bir cihazdır. Bu hijyen cihazlarını meslektaşlarımıza sunmaya başladık. Daha tanıtımı yapılmadan kuyumcularımızdan altın takı ve mücevher dezenfektanına yoğun talep var.

"HALK SAĞLIĞI ÖNEMLİ"

Biz, kuyumculuk sektörü olarak halk sağlığına çok önem verdiğimiz için 2 ay önce kurumsal firmalarımıza bu ürünü vermiştik ve mağazalarında etkin olarak kullanıyorlar. Yeni salgının konuşulduğu bugünlerde sektörümüzün öncülük ederek kullandığı sterilizasyon cihazıyla halk sağlığına verdiğimiz değeri bir kez daha göstermiş oluyoruz.

"ÜRÜN KULLANILMAYA BAŞLANDI"