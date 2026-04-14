IMF küresel büyüme tahminini düşürdü

Orta Doğu'daki çatışmaların enflasyon baskısını artırması ve belirsizliği derinleştirmesiyle gelişmekte olan piyasalarda büyüme görünümü zayıfladı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), 2026 yılı için küresel büyüme tahminini ocak ayındaki yüzde 3,3'ten yüzde 3,1'e düşürdü.

Küresel manşet enflasyonun ise bu yıl yüzde 4,4 artması ve gelecek yıl yüzde 3,7'ye düşmesi bekleniyor.

"SAVAŞ OLMASAYDI EKONOMİLER BÜYÜYECEKTİ"

IMF, bugün yayınlanan Dünya Ekonomik Görünümü (WEO) raporunda, şubat ayı sonlarında patlak veren Orta Doğu savaşı olmasaydı küresel büyüme görünümünün yukarı yönlü revize edileceğini, çünkü önceki tahminlerin güçlü teknoloji yatırımları ve dayanıklı finansal koşullar tarafından desteklendiğini belirtti.

SAVAŞ İSTİKRARI BOZDU

ABD ve İsrail'in İran'daki savaşı ve Tahran'ın ardından gelen misillemeleri, bölgede topyekün bir savaşa dönüşerek büyük bir ekonomik karşı güç yarattı ve son derece istikrarsız bir duruma yol açtı.

Referans tahmin modeli, savaşın ve kapsamının son derece sınırlı kalacağını varsayarken, tedarik zinciri aksamalarının 2026 yılının ortalarına kadar azalacağını öngörüyor.

ENERJİ ALTYAPISININ HASAR GÖRMESİNİN ETKİSİ 2 PUANLIK DÜŞÜŞ

IMF, Orta Doğu'daki enerji altyapısının çatışmanın genişlemesi durumunda daha fazla hasar görmesi halinde küresel büyümenin bu yıl yüzde 2 kadar düşük olabileceği, enflasyonun ise 2027'ye kadar yüzde 6'nın üzerine çıkabileceği konusunda uyardı.

ÜLKE ÜLKE BÜYÜME TAHMİNLERİ:

İRAN

Orta Doğu'da, özellikle de ekonomisinin bu yıl yüzde 6,1 oranında küçülmesi beklenen İran'da yoğunlaşmış durumda.

KATAR VE IRAK

Katar ve Irak gibi komşu petrol ihracatçısı ülkelerin de sırasıyla yüzde 8,6 ve yüzde 6,8 oranında küçülmeyle önemli ölçüde dolaylı zarara uğraması bekleniyor.

KUVEYT VE BAHREYN

Kuveyt ve Bahreyn'in büyüme tahminleri, iki ülkenin ekonomilerinin bu yıl sırasıyla yüzde 0,6 ve yüzde 0,5 oranında küçüleceğini, ancak 2027'de ise sırasıyla yüzde 2,8 ve yüzde 11,3 oranında büyüyeceğini gösteriyor.

ABD, EURO BÖLGESİ

Etki yalnızca Orta Doğu ülkeleriyle sınırlı değil. Batı ekonomilerinin de bu şok dalgalarını hissetmesi bekleniyor; IMF, ABD için 2026 büyüme tahminini yüzde 2,3'e, Euro bölgesinin tahminini ise bu yıl yüzde 1,3'ten yüzde 1,1'e ve 2027 için yüzde 1,4'ten yüzde 1,2'ye düşürdü.

ALMANYA VE FRANSA

Almanya'nın büyüme tahmini 2026 için yüzde 1,1'den yüzde 0,8'e, 2027 için ise yüzde 1,5'ten yüzde 1,2'ye düşürüldü.

Fransa'nın büyüme tahminleri ise bu yıl için yüzde 1'den yüzde 0,9'a, gelecek yıl için ise yüzde 1,2'den yüzde 0,9'a indirildi.

İTALYA VE İSPANYA

İtalya'nın bu yıl ve gelecek yıl için büyüme rakamları yüzde 0,7'den yüzde 0,5'e düşürülürken, İspanya'nın ekonomik büyüme tahmini bu yıl için yüzde 2,3'ten yüzde 2,1'e ve 2027 için yüzde 1,9'dan yüzde 1,8'e indirildi.

ÇİN, HİNDİSTAN VE RUSYA

Bu arada, Çin'in bu yılki büyüme tahmini yüzde 4,5'ten yüzde 4,4'e düşürülürken, gelecek yıl için yüzde 4'lük tahmin korundu. Hindistan ve Rusya'nın büyüme tahminleri ise bu yıl için sırasıyla yüzde 6,4'ten yüzde 6,5'e ve yüzde 0,8'den yüzde 1,1'e yükseltildi.

Verilere göre, Hindistan'ın 2027 yılı için büyüme tahmini değişmeden kalırken, Rus ekonomisinin 2027'de yüzde1,1 oranında büyümesi bekleniyor; bu oran önceki yüzde1'lik tahminin üzerinde.

TÜRKİYE

Türkiye'ye gelince, makroekonomik görünüm soğudu ancak IMF, ülkenin ekonomisinin 2025'te yüzde 3,4 ve 2027'de yüzde 3,5 büyüyeceğini öngörüyor; bu da üç ay önce ülke için öngördüğü yüzde 4,2'lik büyümeden bir düşüşü temsil ediyor.

Rapora göre, Ortadoğu'daki devam eden çalkantılar nedeniyle Türkiye'nin 2026'da yüzde 28,6 ve 2027'de yüzde 21,4 gibi yüksek seviyelerde seyreden yıl sonu enflasyon oranıyla, bu yıl yüzde 8,3 ve gelecek yıl yüzde 8,7 olan işsizlik oranıyla karşı karşıya kalması bekleniyor.