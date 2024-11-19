IMF ve Ukrayna yaklaşık 1,1 milyar dolar finansman sağlanması konusunda anlaştı

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Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkilileri ve Ukraynalı yetkililer, Ukrayna'ya yapılacak destek konusunda anlaştı.

IMF, Ukrayna'ya yaklaşık 1,1 milyar dolar finansman sağlanması konusunda anlaştıklarını açıkladı.

IMF'den yapılan açıklamada, anlaşmanın IMF yürütme kurulu onaylanması halinde Ukrayna'ya program kapsamında dağıtılacak toplam tutarın 9,8 milyar dolara ulaşacağı belirtilirken, kurulun önümüzdeki haftalarda anlaşmayı incelemesinin beklendiği kaydedildi.

"GÖRÜNÜM BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR"

IMF yetkilileri, "Görünüm hala son derece belirsizliğini koruyor. Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı, Ukrayna halkına, ekonomisine ve altyapısına ciddi zarar vermeye devam ediyor." ifadelerini kullanarak tüm bu zorluklara rağmen programın, "yolunda ilerlemeye devam ettiğini" belirtti.