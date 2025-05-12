ING'den 2025 sonu için dolar kuru tahmini

AA

ING Bank, Merkez Bankası'nın adımları ile TL'nin güçlü bir carry sunduğunu ve cazibesini koruyacağını belirtti.

Banka ayrıca yıl sonu enflasyonunu yüzde 30'un altında beklemeye devam ettiklerini de hatırlattı.

MERKEZ BANKASI'NIN ALDIĞI ÖNLEMLER

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL'deki değer kaybını önlemek için yabancı para zorunlu karşılık oranlarında 200 baz puanlık artış, ihracatçılar için teslim zorunluluklarının temmuz sonuna kadar geçici olarak yüzde 25'ten yüzde 35'e çıkarılması ve bankalar için şirketlerin TL mevduat payına aylık 0,3 puanlık daha yüksek bir dönüşüm hedefi getirilmesi gibi çeşitli önlemler almıştı.

“TEŞVİK ADIMI”

Bankacılık devi ING de TCMB’nin bu hamlesini, hem döviz rezervlerinin yenilemesi hem de dövizden TL'ye geçişi teşvik adımı olarak yorumladı.

"REZERVLERİN SEYRİ ÖNEMLİ"

Banka, "Rezervlerin seyri, enflasyon oranları ve yerleşiklerin yatırım tercihleri ile birlikte Türk varlıklarının cazibesini belirlemede çok önemli olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

"ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 30'UN ALTINDA"

ING, yılın geri kalanında başka bir döviz kuru şoku, büyük ücret ayarlamaları, yönetilen fiyatlarda beklenmedik artışlar veya emtia fiyatlarında sıçramalar olmaması durumunda, enflasyonu yüzde 30'un altında beklemeye devam ettiklerini bildirdi.

DOLAR/TL'DE YIL SONU İÇİN ÇARPICI TAHMİN

TL'nin TCMB'nin faiz artırımlarıyla daha da desteklenen güçlü bir carry sunduğunu ve cazibesini koruyacağını belirten ING, "Bununla birlikte, bir miktar dalgalanma durumunda likiditenin tekrar sıkılaşabileceği için spot piyasayı vadeli piyasaya tercih ediyoruz. Yılın ilk yarısının sonu için USD/TL kurunu 39,44 ve yıl sonu tahminimizi 43 olarak öngörüyoruz." dedi.